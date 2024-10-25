prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:53

Published 25 октября, 11:53

Modified 25 октября, 11:55

Updated 25 октября, 11:55

Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске

Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске

25 октября 2024, 11:53
Фото: avito.ru / krasnoyarsk.cian.ru
Недавно Красноярск стал первым среди других городов-миллионников по росту стоимости аренды жилья. «Проспект Мира» решил посмотреть, во сколько обойдется аренда самых недорогих квартир и как они выглядят.

В Красноярске стоимость аренды жилья за месяц, с августа по сентябрь, выросла на 19,6% — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников страны. В среднем арендовать жилье в Красноярске можно за 27,7 тысячи рублей, по данным сервиса «Яндекс Аренда».

Похожие цифры озвучили аналитики платформы «Циан». Они пишут, что в Красноярске 1-комнатные квартиры в среднем сдают за 27,5 тысячи рублей. За год рост цен на такие квартиры в Красноярске составил 25%, за месяц — 4,6%.

Бюджетные варианты мы нашли на «Авито» — самая низкая стоимость аренды за квартиру там 8000 рублей. За эти деньги предлагают студию в 18 квадратных метров в Кировском районе на улице Западной.

Фото: avito.ru

Санузел и душ в доме общие — квартира находится в общежитии. В самой студии есть раскладное кресло, которое заменяет кровать, столик, холодильник и духовка с плитой.

Фото: avito.ru

В комнате, пишет автор объявления, требуются уборка и ремонт — его можно делать в счет аренды, а ненужную мебель владелец разрешает выкинуть. В стоимость аренды включены коммунальные расходы: все, кроме электричества. Однако есть еще комиссия 50%. То есть при заселении придется заплатить 12 тысяч рублей.

Еще есть вариант за 10 тысяч рублей в месяц — на улице Норильский в Октябрьском районе за такую сумму сдают студию в 12 квадратных метров.

Фото: avito.ru

В студии есть плита, холодильник, небольшая кровать и стол, гардеробная стенка, старый телевизор и всё. Как пишет собственник, в квартире сделан косметический ремонт. А вот туалет и ванная находятся на этаже, рядом с комнатой.

Фото: avito.ru

В месячный платеж включены все коммунальные услуги. При заселении нужно будет внести залог, равный одному месяцу аренды. Итого, чтобы снять такую квартиру, нужно будет заплатить 20 тысяч рублей. Кстати, с животными и детьми туда нельзя.

За 11 тысяч рублей в месяц предлагают снять студию в 14 квадратных метров. Она находится в доме на улице 60 лет Октября в Советском районе.

Фото: avito.ru

Как пишет собственник, у студии «обычное состояние». В квартире есть холодильник, шкаф, стол, стулья, телевизор. Однако кровати, судя по описанию и фото, нет.

Фото: avito.ru

При заселении нужно будет заплатить еще 60% комиссии. Всего аренда обойдется в 17,6 тысячи рублей.

Еще мы решили посмотреть, какие варианты для аренды предлагают на сайте «Циан». Там самым дешевыми оказались три студии — все они сдаются за 10 тысяч рублей в месяц. Первая, в 20 квадратных метров, расположена в Ленинском районе на улице Глинки.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Однако никакого описания собственник не приложил. Фотографий квартиры внутри в объявлении тоже нет. Зато никаких комиссий и залогов.

Вторая квартира в 14 квадратных метров находится в Ленинском районе, только на улице Энергетиков.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Как пишет автор объявления, в студии есть «всё основное для проживания», кроме стиральной машинки. В квартиру можно заехать с детьми, а с животными нельзя.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

При съеме нужно будет заплатить комиссию в 65%, то есть всего 16,5 тысячи рублей.

Третий вариант находится в Свердловском районе — в переулке Медицинский сдают студию в 14 квадратных метров.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

В объявлении сказано, что в квартире есть диван на два спальных места, шкаф для одежды, комод, кухонные шкафы, холодильник, стол, плитка — правда, под ней, скорее всего, имели в виду эту небольшую конфорку на фото ниже. Имеются стиральная машина-автомат, санузел и душевая.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Снять такую квартиру можно только на три месяца — потом, пишет владелец, её продадут. При заселении нужно заплатить комиссию в 60%. Арендовать студию обойдется всего в 16 тысяч рублей. За коммуналку придется платить отдельно.

  • В сентябре аналитики прогнозировали сохранение активности арендаторов в ближайшие 1,5 месяца и повышение аренды еще на 5-10%.
  • Тут мы рассказывали, в каких районах Красноярска дороже и дешевле всего снимать жилье.
Читайте также:
Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в арендуЧто делать, если обычную ипотеку не потянуть, а жилье нужно? Лайфхаки от риелтораАренда 5 тысяч: в Красноярске сдают двушку в новостройке за ремонтЧто происходит с ценами на вторичке и какое жилье стоит дешевле?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Жильё#Цены#Аренда#Рост цен#Аренда жилья#Аренда квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика