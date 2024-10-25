Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске

Posted 25 октября, 11:53
Published 25 октября, 11:53
Modified 25 октября, 11:55
Updated 25 октября, 11:55
В Красноярске стоимость аренды жилья за месяц, с августа по сентябрь, выросла на 19,6% — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников страны. В среднем арендовать жилье в Красноярске можно за 27,7 тысячи рублей, по данным сервиса «Яндекс Аренда».
Похожие цифры озвучили аналитики платформы «Циан». Они пишут, что в Красноярске 1-комнатные квартиры в среднем сдают за 27,5 тысячи рублей. За год рост цен на такие квартиры в Красноярске составил 25%, за месяц — 4,6%.
Бюджетные варианты мы нашли на «Авито» — самая низкая стоимость аренды за квартиру там 8000 рублей. За эти деньги предлагают студию в 18 квадратных метров в Кировском районе на улице Западной.
Санузел и душ в доме общие — квартира находится в общежитии. В самой студии есть раскладное кресло, которое заменяет кровать, столик, холодильник и духовка с плитой.
В комнате, пишет автор объявления, требуются уборка и ремонт — его можно делать в счет аренды, а ненужную мебель владелец разрешает выкинуть. В стоимость аренды включены коммунальные расходы: все, кроме электричества. Однако есть еще комиссия 50%. То есть при заселении придется заплатить 12 тысяч рублей.
Еще есть вариант за 10 тысяч рублей в месяц — на улице Норильский в Октябрьском районе за такую сумму сдают студию в 12 квадратных метров.
В студии есть плита, холодильник, небольшая кровать и стол, гардеробная стенка, старый телевизор и всё. Как пишет собственник, в квартире сделан косметический ремонт. А вот туалет и ванная находятся на этаже, рядом с комнатой.
В месячный платеж включены все коммунальные услуги. При заселении нужно будет внести залог, равный одному месяцу аренды. Итого, чтобы снять такую квартиру, нужно будет заплатить 20 тысяч рублей. Кстати, с животными и детьми туда нельзя.
За 11 тысяч рублей в месяц предлагают снять студию в 14 квадратных метров. Она находится в доме на улице 60 лет Октября в Советском районе.
Как пишет собственник, у студии «обычное состояние». В квартире есть холодильник, шкаф, стол, стулья, телевизор. Однако кровати, судя по описанию и фото, нет.
При заселении нужно будет заплатить еще 60% комиссии. Всего аренда обойдется в 17,6 тысячи рублей.
Еще мы решили посмотреть, какие варианты для аренды предлагают на сайте «Циан». Там самым дешевыми оказались три студии — все они сдаются за 10 тысяч рублей в месяц. Первая, в 20 квадратных метров, расположена в Ленинском районе на улице Глинки.
Однако никакого описания собственник не приложил. Фотографий квартиры внутри в объявлении тоже нет. Зато никаких комиссий и залогов.
Вторая квартира в 14 квадратных метров находится в Ленинском районе, только на улице Энергетиков.
Как пишет автор объявления, в студии есть «всё основное для проживания», кроме стиральной машинки. В квартиру можно заехать с детьми, а с животными нельзя.
При съеме нужно будет заплатить комиссию в 65%, то есть всего 16,5 тысячи рублей.
Третий вариант находится в Свердловском районе — в переулке Медицинский сдают студию в 14 квадратных метров.
В объявлении сказано, что в квартире есть диван на два спальных места, шкаф для одежды, комод, кухонные шкафы, холодильник, стол, плитка — правда, под ней, скорее всего, имели в виду эту небольшую конфорку на фото ниже. Имеются стиральная машина-автомат, санузел и душевая.
Снять такую квартиру можно только на три месяца — потом, пишет владелец, её продадут. При заселении нужно заплатить комиссию в 60%. Арендовать студию обойдется всего в 16 тысяч рублей. За коммуналку придется платить отдельно.