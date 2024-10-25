Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске

В комнате, пишет автор объявления, требуются уборка и ремонт — его можно делать в счет аренды, а ненужную мебель владелец разрешает выкинуть. В стоимость аренды включены коммунальные расходы: все, кроме электричества. Однако есть еще комиссия 50%. То есть при заселении придется заплатить 12 тысяч рублей.