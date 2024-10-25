Богучанская ГЭС поставила новый рекорд по производству электричества

Суммарно за три квартала ГЭС произвела 15 млрд 832,2 млн кВт.ч, а с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года — 175 млрд 438,9 млн кВт.ч. В этом году станция обновила несколько производственных рекордов: в первом полугодии произведено 10 млрд 456,6 млн кВт.ч — на 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим.