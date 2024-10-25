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Posted 25 октября, 08:43

Published 25 октября, 08:43

Modified 25 октября, 08:45

Updated 25 октября, 08:45

Богучанская ГЭС поставила новый рекорд по производству электричества

Богучанская ГЭС поставила новый рекорд по производству электричества

25 октября 2024, 08:43
Фото: БоГЭС
В третьем квартале 2024 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 5 млрд 375,6 млн кВт.ч электроэнергии. Этот результат стал максимальным за все время работы станции.

Суммарно за три квартала ГЭС произвела 15 млрд 832,2 млн кВт.ч, а с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года — 175 млрд 438,9 млн кВт.ч. В этом году станция обновила несколько производственных рекордов: в первом полугодии произведено 10 млрд 456,6 млн кВт.ч — на 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим.

В августе второй раз за год обновлен рекорд выработки за один месяц: потребители получили 1 млрд 951,49 млн кВт.ч, что на 0,5% больше, чем в мае 2024 года. 17 мая станция произвела за сутки 71,87 млн кВт.ч, побив предыдущий рекорд — 71,85 млн.

Работа ГЭС Ангаро-Енисейского каскада идет в соответствии со складывающейся на реках Ангара и Енисей гидрологической обстановкой и изменениями спроса, связанных с началом отопительного сезона.

В соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) Богучанская ГЭС в сентябре работала в диапазоне расходов 3500-3800 кубометров в секунду, фактические средние расходы через гидроагрегаты составили 3599 кубометров в секунду.

С момента завершения весеннего паводка на Ангаре Богучанская ГЭС обеспечивает судоходные уровней на Нижней Ангаре по водопостам «Богучаны» и «Татарка». В течение сентября и первой половине октября 2024 года уровень Богучанского водохранилища незначительно изменялся в диапазоне отметок 207,55-207,73 над уровнем Балтийского моря. Средний уровень реки Ангара в нижнем бьефе на отметке 138,78 м, что соответствует требованиям навигационного периода.

  • Первые три агрегата Богучанской ГЭС ввели в эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.
#Владислав Савончик
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