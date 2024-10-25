Будущим механикам рассказали о тонкостях профессии на Бородинском разрезе

Работа по формированию кадрового резерва ведется предприятиями АО «СУЭК-Красноярск» с Фондом Мельниченко, ведущими профильными вузами и ссузами края. Так, в регионе летом работали «Профкоманды.ФМ», в которых школьники как участники трудотрядов благоустраивали города и как будущие специалисты отраслей ТЭК знакомились с работой предприятий угледобычи и энергетики, набраны «Профклассы.ФМ», где ребята углубленно изучают точные науки, организуются экскурсии на производство, для студентов — производственная практика.