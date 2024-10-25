Будущим механикам рассказали о тонкостях профессии на Бородинском разрезе

Posted 25 октября, 07:28
Published 25 октября, 07:28
Modified 25 октября, 07:30
Updated 25 октября, 07:30
Так, на кафедре «Горные машины и оборудование» Сибирского федерального университета побывал ее выпускник, заместитель главного механика Бородинского разреза Михаил Асалханов. Он провел для студентов необычную лекцию, на которой рассказал от первого лица, что такое профессия механика.
Асалханов рассказал студентам о Бородинском разрезе, о работающей здесь технике, ремонтах и модернизации, современных подходах к предупреждению поломок, повышении энергоэффективности и освоении выпуска крупногабаритных деталей для отечественной и импортной техники на сервисных заводах. А также о собственном профессиональном пути:
«Механиками сразу не становятся — нужно пройти определенный путь, например, от помощника машиниста экскаватора или слесаря по ремонту горного оборудования. Именно здесь происходит настоящее знакомство с техникой. Я начал трудовую деятельность с помощника машиниста экскаватора ЭКГ-12.5, прежде чем стать механиком. Профессия эта очень интересная, постоянно заставляет анализировать процесс не только ремонта, но и дальнейшей эксплуатации. Каждая внештатная ситуация — это мотивация внедрять новое, усовершенствовать приемы проведения ремонтов, что является плюсом к опыту».
Карьерный рост, решение сложных задач, взаимодействие с машиностроительными заводами, возможности сервисных предприятий СУЭК, организация ремонтных кампаний — эти и многие другие вопросы студенты задали горняку на встрече. Такое общение со специалистами горной отрасли СУЭК организует для школьников и студентов на регулярной основе.
«Конечно, многое нам рассказывают преподаватели, но послушать тех, кто погружен в производственные вопросы непосредственно на предприятиях — совсем другое. Это возможность немного прикоснуться к будущей профессии, понять, что тебя ожидает», — рассказал студент Андрей Гапоненко.
Работа по формированию кадрового резерва ведется предприятиями АО «СУЭК-Красноярск» с Фондом Мельниченко, ведущими профильными вузами и ссузами края. Так, в регионе летом работали «Профкоманды.ФМ», в которых школьники как участники трудотрядов благоустраивали города и как будущие специалисты отраслей ТЭК знакомились с работой предприятий угледобычи и энергетики, набраны «Профклассы.ФМ», где ребята углубленно изучают точные науки, организуются экскурсии на производство, для студентов — производственная практика.