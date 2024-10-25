Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая

Цены на сельскохозяйственную продукцию падают, в то время как стоимость техники, удобрений и топлива растёт. На фоне этих проблем цены на продукты питания, такие как сливочное масло и хлеб, продолжают расти. За 2024 год стоимость масла в России увеличилась почти на 20%, а цена на хлеб с 2019 года выросла на 33%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на хлебобулочные изделия из-за роста цен на топливо и муку.