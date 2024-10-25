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Posted 25 октября, 11:17

Published 25 октября, 11:17

Modified 25 октября, 11:39

Updated 25 октября, 11:39

Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая

Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая

25 октября 2024, 11:17
Фото: 1MI
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.

Аналитики опубликовали прогнозы урожая на 2025 год. По оценкам, производство пшеницы составит 80,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 81,5 млн тонн и среднего уровня в 88,1 млн тонн, как сообщают «Новые известия». Это самый низкий урожай за последние четыре года, причиной тому неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах выращивания озимой пшеницы.

Фермеры сталкиваются трудностями. Из-за роста издержек и недостатка инвестиций многие вынуждены упрощать технологии, что увеличивает риски для урожая. Некоторые фермеры говорят, что им сложно найти работников из-за более высоких зарплат в других отраслях. Он уже несколько лет вынужден экономить на всём, включая удобрения.

Цены на сельскохозяйственную продукцию падают, в то время как стоимость техники, удобрений и топлива растёт. На фоне этих проблем цены на продукты питания, такие как сливочное масло и хлеб, продолжают расти. За 2024 год стоимость масла в России увеличилась почти на 20%, а цена на хлеб с 2019 года выросла на 33%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на хлебобулочные изделия из-за роста цен на топливо и муку.

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#Владислав Савончик#Цены#Топливо#Техника#Инвестиции#Хлеб#Масло#Продукты питания#Урожай#Сельское хозяйство
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