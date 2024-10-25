Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая

Posted 25 октября, 11:17
Published 25 октября, 11:17
Modified 25 октября, 11:39
Updated 25 октября, 11:39
Аналитики опубликовали прогнозы урожая на 2025 год. По оценкам, производство пшеницы составит 80,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 81,5 млн тонн и среднего уровня в 88,1 млн тонн, как сообщают «Новые известия». Это самый низкий урожай за последние четыре года, причиной тому неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах выращивания озимой пшеницы.
Фермеры сталкиваются трудностями. Из-за роста издержек и недостатка инвестиций многие вынуждены упрощать технологии, что увеличивает риски для урожая. Некоторые фермеры говорят, что им сложно найти работников из-за более высоких зарплат в других отраслях. Он уже несколько лет вынужден экономить на всём, включая удобрения.
Цены на сельскохозяйственную продукцию падают, в то время как стоимость техники, удобрений и топлива растёт. На фоне этих проблем цены на продукты питания, такие как сливочное масло и хлеб, продолжают расти. За 2024 год стоимость масла в России увеличилась почти на 20%, а цена на хлеб с 2019 года выросла на 33%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на хлебобулочные изделия из-за роста цен на топливо и муку.