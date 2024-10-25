Красноярку обманом заманили в вебкам-студию и пытались заставить работать

Красноярка откликнулась на вакансию модели для маркетплейсов, а оказалась в вебкам-студии. Когда девушка захотела уйти — ей сказали, что нельзя, а иначе родственники могут увидеть ее анкету на сайте для взрослых и чтобы ее удалить, нужно отработать 12 часов. Рассказываем, как ей удалось сбежать.

18-летняя девушка рассказала свою историю изданию Ngs24.ru. Летом Екатерина (имя изменено) закончила школу и решила устроиться на работу. На одном из сайтов по поиску объявлений нашла вакансию — «модель для маркетплейсов». Девушку были готовы взять без опыта, нужно было снимать видео для различных брендов и маркетплейсов. Компания якобы предоставляет качественное оборудование и платит 2500 рублей за одну съемку. В одном из мессенджеров откликнувшейся на вакансию Екатерине написала HR-специалист Виктория. В переписке девушка спрашивала, точно ли это не вебкам, потому что никакой подробной информации про работу ей не давали. Виктория уверяла — никакого подвоха, нужно рекламировать одежду и украшения. Фото: Ngs24.ru На собеседование девушка взяла паспорт якобы для составления договора. «Я приехала на Мартынова, 47. Офис был на первом этаже, вход по пандусу с красными перилами, никаких вывесок нет. Обычный офис, там была девушка, она меня сфотографировала на телефон, а потом сфотографировала мой паспорт рядом с моим лицом. Потом стала задавать странные вопросы: „А есть ли у вас парень? А есть ли у вас отец?“, я говорю: „Зачем вы это спрашиваете?“, она отвечает: „Ну, мы просто дружим со всеми девочками, узнаем друг друга поближе“. Я еще раз спросила, не вебкам ли у них. Она говорит: „Нет, нет, у нас всё законно, никакой эротики, ничего такого 18+“, — вспоминает Екатерина. Так выглядело объявление . Фото: Ngs24.ru На собеседовании девушке сказали, что на стриминговых платформах нужно будет рекламировать товар и позвали на стажировку. Приехать нужно было на Красную площадь, 9а. Екатерина так и сделала — ей сказали подниматься на 6 этаж в квартиру. «Меня встретила девушка-куратор, проводила в комнату, где перед ноутбуком стоял пуфик. Никаких товаров, которые якобы надо было рекламировать, там не было. Мне включили сайт, он назывался „Стрипчат“. Мне сообщили, что там уже создана моя анкета со всеми моими данными. Я хотела уйти, но девушка-куратор сказала: „А вдруг твои родители найдут твою анкету на этом сайте?“. Она сказала, что удалить анкету с сайта невозможно, если не провести стрим минимум 12 часов. Дальше она ушла на кухню, а я стала общаться на сайте с каким-то мужчиной. Он не говорил по-русски, поэтому мы переписывались с помощью гугл-переводчика. Естественно, он пытался перевести разговор на интимные темы», — вспоминает девушка. Екатерина все-таки нашла функцию удаления анкеты и сделала это. После она ушла из квартиры. Она хочет предостеречь других красноярок, чтобы они не попадались на такие уловки. HR-специалист Виктория заявила журналистам, что их студия не занимается вебкамом, у них есть лицензия, а все девушки работают официально. Та девушка, которая пыталась заставить Екатерину работать, отказалась от комментариев. Читайте также: «Пусть родные узнают от меня»: красноярка рассказала, как пришла в вебкам Как красноярок приглашают работать в вебкам? Поговорили с бывшим вербовщиком «15 сантиметров — не приговор»: красноярские телеграм-каналы атакуют вебкам-боты