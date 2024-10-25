«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21

Posted 25 октября, 06:56
Published 25 октября, 06:56
Modified 25 октября, 07:09
Updated 25 октября, 07:09
Видео с жалобами жителя опубликовал телеканал ТВК. В нем мужчина говорит, что раньше у здания стоял прочный и красивый забор, но после ремонта поставили «непонятно что».
«Всё красиво, всё хорошо, но вот проблема: кому нравится такой забор? Школа это или зона?», — говорит автор видео.
В комментариях многие поддержали недовольство мужчины.
«Действительно, очень некрасивый забор».
«Сегодня мимо проходила… Школа строгого режима».
Многие стали саркастично шутить.
«Чтобы с детства привыкали».
«Видимо сразу хотят школьников подготовить к жизни в зоне».
«Позвоните в администрацию и скажите, что они колючку забыли и вышки с автоматчиками».
Некоторые предположили, что такой забор нужен для шумоизоляции — школа находится прямо у дороги.
«Конечно, нужно ставить шумоизоляционный забор! Тем более в школе!»
«Эстетически хочется иного решения, конечно. Но школа стоит возле оживленной дороги! Вся грязь сразу была на территории. И шума с данным забором действительно меньше».
Однако были и те, кто поспорил с этими людьми.
«Непонятный забор. Учился в этой школе, никогда не было проблем в виде шума от дороги. Основная часть классов выходит окнами на другую сторону. Поэтому это точно не для шумоизоляции».
Информация о ремонте школы №21 появилась летом 2022 года. В марте 2024 года ремонт школы закончили.
С ремонтом школы связан еще один скандал — о старинном горельефе на его фасаде. В 2022 году в мэрии сообщили, что горельеф находится в полуразрушенном состоянии и сохранить его не получится. Красноярцы в соцсетях раскритиковали эти планы и потребовали сохранить горельеф. В итоге скульптуру отправили на реставрацию и обещали вернуть на здание школы.
В марте 2024 года, после завершения ремонта, красноярцы не увидели старинный горельеф на фасаде и возмутились. Как писал архитектор Борис Шаталов, вместо него к торцам школы «пришпилили грубые, чужеродные навесы». В управлении образования заявили, что горельеф вернут на здание позже — весной это нельзя сделать из-за погоды.
В итоге горельеф вернули на фасад школы в августе 2024 года.