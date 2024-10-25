«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21

С ремонтом школы связан еще один скандал — о старинном горельефе на его фасаде. В 2022 году в мэрии сообщили, что горельеф находится в полуразрушенном состоянии и сохранить его не получится. Красноярцы в соцсетях раскритиковали эти планы и потребовали сохранить горельеф. В итоге скульптуру отправили на реставрацию и обещали вернуть на здание школы.