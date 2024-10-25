prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:56

Published 25 октября, 06:56

Modified 25 октября, 07:09

Updated 25 октября, 07:09

«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21

«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21

25 октября 2024, 06:56
Фото: ТВК
Красноярцы раскритиковали новый забор у школы №21. Они назвали его «непонятным», и сравнили школу с «зоной».

Видео с жалобами жителя опубликовал телеканал ТВК. В нем мужчина говорит, что раньше у здания стоял прочный и красивый забор, но после ремонта поставили «непонятно что».

«Всё красиво, всё хорошо, но вот проблема: кому нравится такой забор? Школа это или зона?», — говорит автор видео.
Видео: ТВК.

В комментариях многие поддержали недовольство мужчины.

«Действительно, очень некрасивый забор».
«Сегодня мимо проходила… Школа строгого режима».

Многие стали саркастично шутить.

«Чтобы с детства привыкали».
«Видимо сразу хотят школьников подготовить к жизни в зоне».
«Позвоните в администрацию и скажите, что они колючку забыли и вышки с автоматчиками».

Некоторые предположили, что такой забор нужен для шумоизоляции — школа находится прямо у дороги.

«Конечно, нужно ставить шумоизоляционный забор! Тем более в школе!»
«Эстетически хочется иного решения, конечно. Но школа стоит возле оживленной дороги! Вся грязь сразу была на территории. И шума с данным забором действительно меньше».

Однако были и те, кто поспорил с этими людьми.

«Непонятный забор. Учился в этой школе, никогда не было проблем в виде шума от дороги. Основная часть классов выходит окнами на другую сторону. Поэтому это точно не для шумоизоляции».

Информация о ремонте школы №21 появилась летом 2022 года. В марте 2024 года ремонт школы закончили.

С ремонтом школы связан еще один скандал — о старинном горельефе на его фасаде. В 2022 году в мэрии сообщили, что горельеф находится в полуразрушенном состоянии и сохранить его не получится. Красноярцы в соцсетях раскритиковали эти планы и потребовали сохранить горельеф. В итоге скульптуру отправили на реставрацию и обещали вернуть на здание школы.

В марте 2024 года, после завершения ремонта, красноярцы не увидели старинный горельеф на фасаде и возмутились. Как писал архитектор Борис Шаталов, вместо него к торцам школы «пришпилили грубые, чужеродные навесы». В управлении образования заявили, что горельеф вернут на здание позже — весной это нельзя сделать из-за погоды.

В итоге горельеф вернули на фасад школы в августе 2024 года.

Читайте также:
В Удачном арендатор земли незаконно перекрыл подход к Енисею заборомРитуальщики и мэрия судятся из-за забора у Бадалыка — чиновник уже попал под уголовное делоВ Красноярске у речного вокзала убирают забор. Он стоял там несколько лет
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Забор#Ремонт#Жалобы#Школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика