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Posted 25 октября, 08:58

Published 25 октября, 08:58

Modified 25 октября, 18:40

Updated 25 октября, 18:40

Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

25 октября 2024, 08:58
Фото: 1MI
Минздрав РФ поддержал идею запрета продажи табака и никотиносодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Как пишет «Коммерсантъ», Минздрав предлагает одобрить такой законопроект «после доработки». Изменения предлагают внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». Предполагается, что таким образом можно сократить число курильщиков в стране.

Однако инициативу поддержали не все. В Минфине заявили, что запреты могут стимулировать рост объема нелегальной продукции. Кроме того, там указали на противоречие законопроекта Конституции РФ — гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.

Аналогичные запреты пытались ввести в других странах, но пока он нигде не действует.

В декабре 2022 года закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года, приняли в Новой Зеландии— он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 года новое правительство отменило его.

С января 2022 года такой законопроект обсуждали в Малайзии, но в ноябре 2023 года Генпрокуратура страны признала документ антиконституционным.

В октябре 2023 года правительство Великобритании внесло подобный законопроект в парламент, а в апреле 2024 года документ прошел первое чтение. Однако в июле его отложили после отставки правительства Риши.

  • Ранее в минздраве края рассказали, что в регионе раком легких чаще стали болеть молодые люди от 25 до 35 лет.

  • Заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат заявил, что причиной рака легкого у молодых пациентов становятся вейпы и электронные сигареты становятся причиной.

  • Ранее сообщалось, что больше 60 инсультов у детей зафиксировали в Красноярске за год. Врачи также обвинили вейпы.

А как вам такой законопроект?
Проголосовало: 4 чел.
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