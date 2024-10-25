Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

Posted 25 октября, 08:58
Published 25 октября, 08:58
Modified 25 октября, 18:40
Updated 25 октября, 18:40
Как пишет «Коммерсантъ», Минздрав предлагает одобрить такой законопроект «после доработки». Изменения предлагают внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». Предполагается, что таким образом можно сократить число курильщиков в стране.
Однако инициативу поддержали не все. В Минфине заявили, что запреты могут стимулировать рост объема нелегальной продукции. Кроме того, там указали на противоречие законопроекта Конституции РФ — гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.
Аналогичные запреты пытались ввести в других странах, но пока он нигде не действует.
В декабре 2022 года закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года, приняли в Новой Зеландии— он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 года новое правительство отменило его.
С января 2022 года такой законопроект обсуждали в Малайзии, но в ноябре 2023 года Генпрокуратура страны признала документ антиконституционным.
В октябре 2023 года правительство Великобритании внесло подобный законопроект в парламент, а в апреле 2024 года документ прошел первое чтение. Однако в июле его отложили после отставки правительства Риши.
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