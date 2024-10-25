На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату

Руководителя ООО «Глютен» подозревают по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По данным следствия, с 1 июня работникам хлебозавода не платят зарплату. С заявлением обратилось не меньше трех человек. Точную сумму, которую задолжал работодатель, в СК не называют. Говорят только, что одной из сотрудниц предприятие задолжало 60 тысяч рублей.