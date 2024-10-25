На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату

Posted 25 октября, 06:33
Published 25 октября, 06:33
Modified 25 октября, 06:35
Updated 25 октября, 06:35
Руководителя ООО «Глютен» подозревают по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По данным следствия, с 1 июня работникам хлебозавода не платят зарплату. С заявлением обратилось не меньше трех человек. Точную сумму, которую задолжал работодатель, в СК не называют. Говорят только, что одной из сотрудниц предприятие задолжало 60 тысяч рублей.
Проводится проверка. «ПМ» связался с предприятием. Там нам заявили, что задержка действительно есть, но по всем остальным вопросам отправили к исполнительному директору и главному бухгалтеру. Трубку они не взяли.
В января 2022 «Красноярский хлеб» попал в скандал, когда работники предприятия препятствовали съемкам программы «Проверка» телеканала ТВК (там оценивают соблюдение санитарных норм и так далее). Журналистка Екатерина Кашутчик написала в полицию заявление о нападении, в итоге напавшую сотрудницу приговорили к 2 годам условно — женщина полностью признала вину.