prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:33

Published 25 октября, 06:33

Modified 25 октября, 06:35

Updated 25 октября, 06:35

На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату

На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату

25 октября 2024, 06:33
Фото: prmira.ru
В Красноярске возбудили уголовное дело на директора «Красноярского хлеба». Сотрудникам не платят зарплату с июня. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Руководителя ООО «Глютен» подозревают по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По данным следствия, с 1 июня работникам хлебозавода не платят зарплату. С заявлением обратилось не меньше трех человек. Точную сумму, которую задолжал работодатель, в СК не называют. Говорят только, что одной из сотрудниц предприятие задолжало 60 тысяч рублей.

Проводится проверка. «ПМ» связался с предприятием. Там нам заявили, что задержка действительно есть, но по всем остальным вопросам отправили к исполнительному директору и главному бухгалтеру. Трубку они не взяли.

В января 2022 «Красноярский хлеб» попал в скандал, когда работники предприятия препятствовали съемкам программы «Проверка» телеканала ТВК (там оценивают соблюдение санитарных норм и так далее). Журналистка Екатерина Кашутчик написала в полицию заявление о нападении, в итоге напавшую сотрудницу приговорили к 2 годам условно — женщина полностью признала вину.

Читайте также:
Аналитики заявили, что красноярские работодатели «активно» поднимают зарплатыВ Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптойВ ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Зарплата#СК#Уголовное дело#Следственный комитет#Предприятие#Директор#Хлеб#Работники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика