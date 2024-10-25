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Posted 25 октября, 10:19

Published 25 октября, 10:19

Modified 25 октября, 10:26

Updated 25 октября, 10:26

На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца

На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца

25 октября 2024, 10:19
Фото: Александр Черных / krskstate.ru
Сюжет
Строительство метро
Строители красноярского метро рассказали, сколько проложили метров в двух строящихся тоннелях от будущей станции «Улица Шахтеров».

Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал проходку 5 сентября. Второй щит «Соломея» стартовал 2 октября. Как сообщили в официальном телеграм-канале «Красноярское метро», по состоянию на 25 октября, первый щит прошел 280 метров, а второй — 86.

Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что щит скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».

Сейчас строители на площади Революции выносят инженерные сети, обустраиваются ограждения будущего котлована, а археологи продолжают изыскания на Карла Маркса. На Вокзальной площади сделали ограждение стройплощадки, чтобы вынести коммунальные сети, перенести контактные сети троллейбусов и построить временных дорог.

Ранее мы рассказывали, как будут строить метро в центре города. Для этого есть пять этапов.

  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Метро#Строительство#Строительство метро#Шахтеров
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