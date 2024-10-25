На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца

Posted 25 октября, 10:19
Published 25 октября, 10:19
Modified 25 октября, 10:26
Updated 25 октября, 10:26
Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что щит скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».
Сейчас строители на площади Революции выносят инженерные сети, обустраиваются ограждения будущего котлована, а археологи продолжают изыскания на Карла Маркса. На Вокзальной площади сделали ограждение стройплощадки, чтобы вынести коммунальные сети, перенести контактные сети троллейбусов и построить временных дорог.
Ранее мы рассказывали, как будут строить метро в центре города. Для этого есть пять этапов.