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Posted 25 октября, 09:30

Published 25 октября, 09:30

Modified 25 октября, 09:32

Updated 25 октября, 09:32

На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». Фото

На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». Фото

25 октября 2024, 09:30
Фото: prmira.ru
Сюжет
Строительство подземной парковки под Театральной площадью
На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири» ради строительства подземной парковки.

Работы по сносу фонтана заметил корреспондент «ПМ» днем 25 октября.

Сейчас техника разбирает его основание, и складывает уже разрушенные части фонтана в грузовик.

Видео: prmira.ru.

Скульптуры, которые были на фонтане, демонтировали еще в июне 2023 года — они, по заявлению мэрии, хранятся на складе управления зеленого строительства

Сейчас на площади идет строительство подземной парковки на 292 авто. Тендер на строительство парковки за 787 миллионов рублей выиграла УСК «Сибиряк». Работы начались в августе 2023 года. Площадь будущей парковки — 11,3 тысячи квадратных метров.

По условиям контракта объект должны были сдать летом 2024 года.Однако подрядчик не уложился в срок — теперь завершить строительство должны в декабре 2024 года.

  • Ранее красноярцы возмущались реконструкции, ради которой демонтировали фонтан «Реки Сибири».
  • Фонтан, как изначально говорил заказчик работ, не будут возвращать. Эта новость вызвала недовольство среди жителей, после этого появилась информация, что «Реки Сибири» изначально собирались поставить на прежнее место после окончания работ.
  • В июне 2024 года появились эскизы того, как может выглядеть обновленный фонтан. Реконструировать фонтан должны к 400-летию Красноярска в 2028 году.
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