На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». Фото

Posted 25 октября, 09:30
Published 25 октября, 09:30
Modified 25 октября, 09:32
Updated 25 октября, 09:32
Работы по сносу фонтана заметил корреспондент «ПМ» днем 25 октября.
Сейчас техника разбирает его основание, и складывает уже разрушенные части фонтана в грузовик.
Скульптуры, которые были на фонтане, демонтировали еще в июне 2023 года — они, по заявлению мэрии, хранятся на складе управления зеленого строительства
Сейчас на площади идет строительство подземной парковки на 292 авто. Тендер на строительство парковки за 787 миллионов рублей выиграла УСК «Сибиряк». Работы начались в августе 2023 года. Площадь будущей парковки — 11,3 тысячи квадратных метров.
По условиям контракта объект должны были сдать летом 2024 года.Однако подрядчик не уложился в срок — теперь завершить строительство должны в декабре 2024 года.