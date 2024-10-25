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Posted 25 октября, 11:01

Published 25 октября, 11:01

Modified 25 октября, 11:06

Updated 25 октября, 11:06

Красноярскую доставку суши проверили после слов министра экологии о просрочке

«Оригами» проверили после слов министра экологии о подброшенной просрочке

25 октября 2024, 11:01
Фото: Владимир Часовитин

Красноярскую доставку суши проверили после слов министра экологии о просрочке

Региональный оператор проверил доставку суши «Оригами» после публикации министра экологии. Чиновник обвинял предпринимателя в подбрасывании просрочки в чужой контейнер. В ответ служба доставки обвинила Часовитина в распространении фейков. «Проспект Мира» разобрался в мусорной эпопее.

В середине октября министр выложил у себя в телеграм-канале видео, где якобы представитель «Оригами» подъезжает на машине и выбрасывает в контейнер «целый ворох просроченных продуктов» — а за вывоз мусора из этого контейнера компания не платит.

Учредитель службы доставки Иван Новак в ответ заявил, что это был не их курьер, а директор партнёрской компании, который якобы выбрасывал просрочку в контейнер возле своего офиса, за который он платит. Учредитель добавил, что будет добиваться опровержения информации от чиновника.

Часовитин в свою очередь предложил «Оригами» опубликовать информацию, заключен ли у них договор с региональным оператором и на каких условиях. А также предоставить данные, платят ли они за вывоз мусора вообще.

«ПМ» запросил информацию у регионального оператора «Росттех». Там нас заверили, что проведут проверку после публикации министра экологии и заявили, что действуют так во всех подобных случаях. Позже в редакцию пришел официальный ответ ведомства.

«Предприниматель имеет действующий договор на услугу „обращение с ТКО“ с региональным оператором на отгрузку одного контейнера для накопления ТКО (объемом 1,1 м³), частотой один раз в месяц».
Ответ на запрос «Проспекта Мира»Ответ на запрос «Проспекта Мира»
Ответ на запрос «Проспекта Мира»

Несмотря на отсуствие нарушений со стороны «Оригами», регоператор направил в компанию письмо, чтобы те предупредили персонал и партнеров не выбрасывать отходы в чужие мусорные баки. Также «Оригами» предложили увеличить частоту вывоза мусора — раз в месяц «Росттеху» показалось мало.

Мы позвонили министру экологии, чтобы узнать собирается ли он теперь давать опровержение, но чиновник сослался на занятость.

«Целый кабинет народу, сейчас вообще не могу говорить, честно. Попозже чуть», — сказал Часовитин и повесил трубку.

Кстати, после нашей прошлой публикации чиновник ответил в своем телеграм-канале представителю службы доставки.

Фото: prmira.ru
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