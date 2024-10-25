«Оригами» проверили после слов министра экологии о подброшенной просрочке

Учредитель службы доставки Иван Новак в ответ заявил, что это был не их курьер, а директор партнёрской компании, который якобы выбрасывал просрочку в контейнер возле своего офиса, за который он платит. Учредитель добавил, что будет добиваться опровержения информации от чиновника.