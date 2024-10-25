Под Красноярском пристав «склеила» должника ради погашения долга в миллион

Posted 25 октября, 10:27
Published 25 октября, 10:27
Modified 25 октября, 10:42
Updated 25 октября, 10:42
Об этой истории рассказали в службе судебных приставов. Предприниматель должен был своим бывшим работникам 1,5 млн рублей, но платить отказывался. Найти мужчину не получалось. Машины и квартиры у него не было, а по указанному адресу его компания никогда не работала.
Тогда судебный пристав решила подойти к вопросу нестандартно. Сотрудница нашла в одной из соцсетей страничку должника и написала ему, чтобы познакомиться. Женщина обаяла бизнесмена и попросила у него номер телефона, чтобы продолжить общение. Тот его дал.
Пристав позвонила должнику и заявила, что если он не погасит задолженность — на него заведут уголовное дело за неисполнение решения суда. Это подействовало. В течение трех дней мужчина погасил долг, а пристава отправил в «черный список».