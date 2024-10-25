prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 10:27

Published 25 октября, 10:27

Modified 25 октября, 10:42

Updated 25 октября, 10:42

Под Красноярском пристав «склеила» должника ради погашения долга в миллион

Под Красноярском пристав «склеила» должника ради погашения долга в миллион

25 октября 2024, 10:27
Фото: ФССП по Красноярскому краю
Судебный пристав из Красноярского края нестандартным методом заставила должника оплатить долг в 1,5 миллиона рублей. Она познакомилась с мужчиной в соцсети, выманила у него номер телефона, а после позвонила ему и сказала погасить долг.

Об этой истории рассказали в службе судебных приставов. Предприниматель должен был своим бывшим работникам 1,5 млн рублей, но платить отказывался. Найти мужчину не получалось. Машины и квартиры у него не было, а по указанному адресу его компания никогда не работала.

Тогда судебный пристав решила подойти к вопросу нестандартно. Сотрудница нашла в одной из соцсетей страничку должника и написала ему, чтобы познакомиться. Женщина обаяла бизнесмена и попросила у него номер телефона, чтобы продолжить общение. Тот его дал.

Пристав позвонила должнику и заявила, что если он не погасит задолженность — на него заведут уголовное дело за неисполнение решения суда. Это подействовало. В течение трех дней мужчина погасил долг, а пристава отправил в «черный список».

Читайте также:
На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплатуКрасноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставовПриставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублейКрасноярские приставы заставили мужчину вырыть из могилы захороненный прах тещи
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Соцсети#Красноярск#Красноярский край#Зарплата#Предприниматели#Судебные приставы#Долги#Бизнесмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика