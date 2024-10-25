Под Красноярском пристав «склеила» должника ради погашения долга в миллион

Об этой истории рассказали в службе судебных приставов. Предприниматель должен был своим бывшим работникам 1,5 млн рублей, но платить отказывался. Найти мужчину не получалось. Машины и квартиры у него не было, а по указанному адресу его компания никогда не работала.