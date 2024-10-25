Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу

Posted 25 октября, 07:13
Published 25 октября, 07:13
Modified 25 октября, 09:07
Updated 25 октября, 09:07
На похороны, как сообщает «МК в Красноярске», пришли около 30 человек. В основном на прощании были школьники.
Около часа дня к церкви привезли закрытый гроб с погибшим — его сразу занесли внутрь. Причиной стало то, что тело «провело много времени в воде и разложилось».
15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и 15-летнего племянника, который жил с матерью в Красноярске.
Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох — его организм больше не принимал такую еду.
Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.