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Posted 25 октября, 07:13

Published 25 октября, 07:13

Modified 25 октября, 09:07

Updated 25 октября, 09:07

Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу

Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу

25 октября 2024, 07:13
Фото: МК в Красноярске
15-летнего красноярца, который вместе с дядей и отцом отправился в путешествие на лодке по Охотскому морю и погиб от истощения, похоронили в закрытом гробу

На похороны, как сообщает «МК в Красноярске», пришли около 30 человек. В основном на прощании были школьники.

Около часа дня к церкви привезли закрытый гроб с погибшим — его сразу занесли внутрь. Причиной стало то, что тело «провело много времени в воде и разложилось».

15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и 15-летнего племянника, который жил с матерью в Красноярске.

Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох — его организм больше не принимал такую еду.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

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