Сотрудников футбольного «Енисея» подозревают в получении коммерческого подкупа

По версии следствия, в августе этого года замдиректора по маркетингу и менеджер по развитию ФК «Енисей» решили незаконно обогатиться. Они начали искать организации, которым нужен был доступ к площадкам футбольного клуба во время проведения соревнований для беспрепятственной торговли продуктами.