Сотрудников футбольного «Енисея» подозревают в получении коммерческого подкупа

Posted 25 октября, 02:32
Published 25 октября, 02:32
Modified 25 октября, 02:32
Updated 25 октября, 02:32
По версии следствия, в августе этого года замдиректора по маркетингу и менеджер по развитию ФК «Енисей» решили незаконно обогатиться. Они начали искать организации, которым нужен был доступ к площадкам футбольного клуба во время проведения соревнований для беспрепятственной торговли продуктами.
Сообщается, что менеджер по развитию «Енисея» обратился к представителю одной из компаний и предложил заключить договор на 150 тысяч рублей о размещении рекламных материалов футбольного клуба.
Одновременно подозреваемый предложил за незаконное вознаграждение в 550 тысяч рублей дать компании возможность продавать свои продукты питания во время соревнований.
В итоге представитель компании согласился и подозреваемые получили коммерческий подкуп на 550 тысяч рублей.
После этого стороны заключили договор о размещении рекламных материалов ФК «Енисей» во время проведения матчей клуба в 2024–2025 году. Представитель коммерческой организации, в свою очередь, получил разрешение на размещение точек питания во время спортивных мероприятий.
Возбуждено два уголовных дела — о получении коммерческого подкупа (пункты «в» и «г» часть 7 статья 204 УК РФ) и посредничестве в получении подкупа в крупном размере (пункты «б» и «в» часть 2 статья 204.1 УК РФ).
В краевом Следкоме сообщили, что замдиректора по маркетингу задержан. Менеджер по развитию ФК «Енисей» уже признал свою вину.
«Проспект Мира» попытался связаться с представителями ФК «Енисей», однако на звонки корреспондента никто не ответил.