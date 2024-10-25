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Posted 25 октября, 02:32

Published 25 октября, 02:32

Modified 25 октября, 02:32

Updated 25 октября, 02:32

Сотрудников футбольного «Енисея» подозревают в получении коммерческого подкупа

Сотрудников футбольного «Енисея» подозревают в получении коммерческого подкупа

25 октября 2024, 02:32
Фото: t.me/krksledkom
В Красноярске против двух сотрудников футбольного клуба «Енисей» завели уголовное дело. Их подозревают в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в августе этого года замдиректора по маркетингу и менеджер по развитию ФК «Енисей» решили незаконно обогатиться. Они начали искать организации, которым нужен был доступ к площадкам футбольного клуба во время проведения соревнований для беспрепятственной торговли продуктами.

Сообщается, что менеджер по развитию «Енисея» обратился к представителю одной из компаний и предложил заключить договор на 150 тысяч рублей о размещении рекламных материалов футбольного клуба.

Одновременно подозреваемый предложил за незаконное вознаграждение в 550 тысяч рублей дать компании возможность продавать свои продукты питания во время соревнований.

В итоге представитель компании согласился и подозреваемые получили коммерческий подкуп на 550 тысяч рублей.

После этого стороны заключили договор о размещении рекламных материалов ФК «Енисей» во время проведения матчей клуба в 2024–2025 году. Представитель коммерческой организации, в свою очередь, получил разрешение на размещение точек питания во время спортивных мероприятий.

Возбуждено два уголовных дела — о получении коммерческого подкупа (пункты «в» и «г» часть 7 статья 204 УК РФ) и посредничестве в получении подкупа в крупном размере (пункты «б» и «в» часть 2 статья 204.1 УК РФ).

В краевом Следкоме сообщили, что замдиректора по маркетингу задержан. Менеджер по развитию ФК «Енисей» уже признал свою вину.

«Проспект Мира» попытался связаться с представителями ФК «Енисей», однако на звонки корреспондента никто не ответил.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#СК#Уголовное дело#ФК Енисей#Подкуп
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