Суд оставил главного дорожного подрядчика Красноярска в реестре недобросовестных

Posted 25 октября, 05:33
Published 25 октября, 05:33
Modified 25 октября, 06:28
Updated 25 октября, 06:28
Летом прошлого года компания выиграла конкурс на обустройство дороги на Космонавтов — от 9 Мая до Ястынской. За это «Промстрой» потребовал 290 млн рублей. Подрядчик не уложился в 5-дневный срок и не подписал контракт. Сделать дорогу предложили вице-победителю конкурса — АО «Сибагропромстрой» — те затребовали уже 305 млн. С подрядчиком подписали контракт, а отказ «Промстроя» обошелся городскому бюджету в 15 млн рублей.
Управление капитального строительства отправило в краевое УФАС заявление о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков. Но пока дело рассматривали, «Промстрой» предоставил в ведомство документы, согласно которым у компании не было возможности подписать контракт. Антимонопольщики в реестр подрядчика не включили — не нашли оснований.
Тогда свою проверку начала прокуратура. И оказалось, что в это же время гендиректор, который сейчас находится под стражей по подозрению в картельном сговоре, подписывал допсоглашения, разные документы и контракты.
27 июня задержали главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко. Они подозреваются в картельном сговоре.
5 июля ФСБ совместно с сотрудниками СК провели обыски в офисах «Управления дорог и благоустройства» (УДИБ) и «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП), а также в «Промстрое» в рамках возбужденного дела о картельном сговоре.
По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.
В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и требует вернуть в федеральный бюджет больше миллиарда рублей.
Прокуратура пригрозила руководителю «УКС» уголовным делом за плохую защиту интересов учреждения. В итоге решение УФАС обжаловал суд, их обязали повторно рассмотреть вопрос о включении компании в реестр. В августе 2024-го года это произошло. Теперь подрядчику запрещено участвовать в закупках в течение двух лет. Подрядчик с этим не согласился и пошел в суд.
Кассационный суд недавно отклонил очередную жалобу «Промстроя» — решение о включении в реестр признано законным. Главный дорожный подрядчик должен вернуть городу 3,1 млн рублей, дополнительно прокуратура хочет взыскать с компании убытки в 15 млн рублей.
Гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна подозревают в незаконном выведении из организации не менее 33 миллионов рублей через поддельные распоряжения о переводах (часть 1 статья 187 УК РФ). Его отправили в СИЗО на 2 месяца. В прокуратуре заявили, что он признал свою вину, но «попросил учесть его положительные характеристики, наличие на иждивении ребенка и отправить его под домашний арест».
17 июля Красноярский краевой суд оставил Ханагяна в СИЗО. Прокурор заявил, что гендиректор «Промстроя» может уничтожить еще не обнаруженные и не изъятые доказательства его вины, а также повлиять на свидетелей.