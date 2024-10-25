Суд оставил главного дорожного подрядчика Красноярска в реестре недобросовестных

Гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна подозревают в незаконном выведении из организации не менее 33 миллионов рублей через поддельные распоряжения о переводах (часть 1 статья 187 УК РФ). Его отправили в СИЗО на 2 месяца. В прокуратуре заявили, что он признал свою вину, но «попросил учесть его положительные характеристики, наличие на иждивении ребенка и отправить его под домашний арест».