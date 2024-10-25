Тысяча и один Войцеховский: смотрим, сколько чиновников увольняют с «волчьим билетом»

Высшее дисциплинарное наказание как будто бы предполагает, что случаи увольнения по утрате доверия — что-то экстраординарное. На деле же каждый год в России по этой статье увольняют примерно тысячу чиновников. У Генпрокуратуры даже есть перечень всех уволенных по утрате доверия должностных лиц — «расстрельный список» может посмотреть любой. За последние четыре года в него попали более 4 700 чиновников и депутатов. В этом году по утрате доверия уволили уже 612 человек.