Тысяча и один Войцеховский: смотрим, сколько чиновников увольняют с «волчьим билетом»

Posted 25 октября, 09:04
Published 25 октября, 09:04
Modified 25 октября, 09:17
Updated 25 октября, 09:17
Формулировка «утрата доверия» звучит как что-то действительно серьезное — и так оно и есть. Увольнение в связи с утратой доверия — это высшая степень дисциплинарного взыскания, которая применяется к сотрудникам, совершившим коррупционные правонарушения. Официальная формулировка звучит так:
«Под утратой представителем нанимателя доверия к работнику понимается отношение, возникшее вследствие совершения работником действий (бездействия), которые порождают у представителя нанимателя обоснованные сомнения в его честности, беспристрастности, способности эффективно исполнять свои должностные обязанности».
Согласитесь, даже немного отдает древностью римского права, особенно «сомнения в честности». Так и хочется сказать: dura lex sed lex.
А закон действительно суров, ведь увольнение с такой формулировкой — «волчий билет» для любого чиновника или депутата. Законом не предусмотрены срок действия последствий такого увольнения, так что человек, уволенный с гражданской службы в связи с утратой доверия, больше никогда не сможет устроиться обратно.
Разумеется, есть случаи, когда уволенные чиновники добивались пересмотра причин увольнения и снимали с себя клеймо коррупционера, а то и восстанавливались на службе. Однако это удавалось единицам.
Высшее дисциплинарное наказание как будто бы предполагает, что случаи увольнения по утрате доверия — что-то экстраординарное. На деле же каждый год в России по этой статье увольняют примерно тысячу чиновников. У Генпрокуратуры даже есть перечень всех уволенных по утрате доверия должностных лиц — «расстрельный список» может посмотреть любой. За последние четыре года в него попали более 4 700 чиновников и депутатов. В этом году по утрате доверия уволили уже 612 человек.
К сожалению, список пока не обновился и последние записи датируются 18 октября. Узнать, что именно нарушил Вадим Войцеховский, мы не сможем. Зато можно посмотреть, кто еще из красноярских чиновников получил «черную метку».
Так, последний случай — инспектор отдела государственного экологического надзора в Богучанах Маргарита Давыдова. В списке нет описания конкретного проступка, зато перечислены нарушенные чиновницей статьи федерального законодательства. Давыдова нарушила статью о предотвращении конфликта интересов (то же вменили Вадиму Войцеховскому), а также правило, запрещающее чиновникам получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
А в 2023 году в связи с утратой доверия кресла лишился тогдашний глава Ленинского района Алексей Бардаев, на тот момент — самый богатый среди глав районов. Источник его доходов вскрыл следственный комитет.
Чиновника обвинили в получении взяток на четыре миллиона рублей от владельцев павильонов, которые Бардаев обещал не сносить. Кроме того, по версии обвинения, Алексей Бардаев получил от двух предпринимателей 760 тысяч за предоставление отсрочки по сносу автосервиса. При этом у него не было на это служебных полномочий и выполнять договоренность он не планировал. Деньги чиновник просто забрал себе — тут вспоминаем, что утрата доверия подразумевает «сомнения в честности».
Как оказалось, мэры тоже не застрахованы от увольнения по утрате доверия. Правда, в списке генпрокуратуры нет градоначальников, сопоставимых по влиянию с тем же главой Красноярска.
К примеру, в этом году утратил доверие и заодно свою должность мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих. По версии следствия, Карих провернул аферу с недвижимостью после наводнения 2019 года. Карих якобы подселил бездомных в аварийные дома, добился выдачи им жилья, а потом продал выданное государством жилье — часть денег получили бездомные, основную сумму чиновник положил в карман.
В прошлом году произошло увольнение главы Димитровграда Андрея Большакова, чиновника обвинили в получении особо крупной взятки.
Казалось бы, губернаторы точно застрахованы от увольнения по утрате доверия. Однако их все еще может уволить президент, что неоднократно случалось в истории современной России.
Первым своего кресла лишился губернатор Корякского автономного округа (сейчас входит в Камчатский край) Владимир Логинов, это случилось в 2005 году. Карякин стал единственным губернатором, который утратил доверие не в связи с уголовным делом или коррупцией. Он просто плохо выполнял свою работу.
В 2006 году кресла лишился глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, а взамен получил три года колонии за присвоение муниципальной квартиры. В 2007 году доверие утратил губернатор Амурской области Леонид Коротков, его обвиняли в нецелевом расходовании средств, но потом оправдали.
А вот в 2010 году за «неэффективное управление городом» и «запредельный уровень коррупции» уволили мэра Москвы Юрия Лужкова. В политику после утраты доверия Лужков вернуться уже не смог, хотя фигурой был весьма влиятельной.
Всего с 2005 года в России более десяти губернаторов лишись работы и возможности работать чиновниками в связи с утратой доверия. Из последних случаев: увольнение главы Хабаровского края Сергея Фургала в 2020 году после возбуждения в его отношении уголовного дела о заказном убийстве, а также увольнение главы Пензенской области Ивана Белозерцева в 2021 году, тоже после возбуждения уголовного дела о коррупции.