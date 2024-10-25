Увольнение Войцеховского: будет ли уголовка и что ждет мэра? Поговорили с экспертами

Posted 25 октября, 10:03
Published 25 октября, 10:03
Modified 25 октября, 10:33
Updated 25 октября, 10:33
21 октября появилась неофициальная информация об увольнении первого вице-мэра Вадима Войцеховского якобы из-за провала дорожного ремонта в Красноярске. 22 октября в мэрии опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».
24 октября мэрия официально объявила об увольнении Войцеховского из-за утраты доверия. Сообщается, что надзорные органы усмотрели конфликт интересов в его работе. Однако в администрации города не стали раскрывать подробности отставки вице-мэра Вадима Войцеховского.
25 октября «Проспект Мира» позвонил бывшему первому заму мэра Вадиму Войцеховскому и попросил прокомментировать его увольнение.
«Я с вами общаться не буду», — ответил он.
Политолог Александр Чернявский в беседе с «ПМ» отметил, что не знает никаких подробностей об увольнении Войцеховского. При этом он уверен, что вице-мэра отправили в отставку не из-за провала дорожного ремонта в Красноярске.
«Если искать крайних среди тех, кто в этом году отвечал за дорожный ремонт, то там будет не только фамилия Войцеховского. Я уверен, что увольнение вице-мэра связано с другой причиной и к нему есть достаточно серьезные претензии.
Фактически Войцеховский вышел с „волчьим билетом“. Для чиновников это черная метка. Куда он потом устроится?
Что касается политического контекста, то это серьезнейший удар по мэрии и градоначальнику. С учетом непрекращающегося уже, как минимум на протяжении полугода, очень мощного наката на самого Логинова».
Бывший чиновник мэрии, а ныне политический эксперт Алексей Аксютенко заявил «Проспекту Мира», что у него тоже нет достоверной информации, с чем именно связан конфликт интересов.
«Я читал в открытых источниках публикации, в которых пишут о наличии у Войцеховского какой-то жены или подруги, которая занималась определенным видом деятельности в Красноярске. Именно с деятельностью этого человека могут быть связаны претензии к Войцеховскому. Но это слухи, которые сейчас обсуждаются в кулуарах администрации. Насколько это действительно так, сказать сложно».
По мнению Аксютенко, ситуацию с увольнением Войцеховского нужно рассматривать не отдельно, а в комплексе.
«Есть ряд событий, которые в последнее время происходят вокруг администрации города. Началось это с момента задержания и ареста одного из главных подрядчиков мэрии по ремонту дорог — Декарда Ханагяна [глава и владелец компании „Промстрой“], и планомерно идет к какому-то логическому завершению.
Если говорить конкретно про Войцеховского, то здесь очень интересная ситуация, потому что не так часто первых заместителей руководителей городов-миллионников отправляют в отставку из-за утраты доверия.
Такой формулировки чиновники стараются избегать и как правило применяют более щадящие решения, поэтому скандальных историй мы практически не видим.
Но именно в ситуации с Войцеховским почему-то произошло именно так. Обычно чиновники стараются не выносить сор из избы и тихо принимают решение. А в ситуации с Войцеховским прямо заявили в своем релизе, что он что-то нарушил, была комиссия и его отправили в отставку.
Я думаю, что у силовиков достаточно серьезные претензии к Войцеховскому и блоку управления городской администрации».
Аксютенко напомнил про аресты замглавы департамента горхозяйства Владимира Стаканова и экс-главы муниципального САТП Дмитрия Сокирко. Политический эксперт отмечает, что эти ситуации, так или иначе, входили в зону ответственности Вадима Войцеховского.
«Он [Войцеховский] отвечал за блок градостроительства и ЖКХ. Мы видим, что там есть большое количество проблем. В департаментах градостроительства, а также муниципального имущества и земельных отношений до сих пор нет руководителя, в департаменте горхозяйства проходят аресты.
Вполне вероятно, что Войцеховский выбран на роль сакральной жертвы. Такое количество управленческих просчетов терпеть невозможно и, видимо, виноватым решили сделать Войцеховского».
Алексей Аксютенко полагает, что больше ответственности лежит на самом мэре Владиславе Логинове.
«На мой взгляд, вины Логинова куда больше, чем Войцеховского. Давайте будем откровенны, даже из открытых источников и интервью Войцеховского становится понятно, что он особо ничем и не управлял.
Вероятно, какой-то конфликт интересов как у первого заместителя у него и был, но сказать, что он виноват в провале дорожных работ или других просчетах мэрии, было бы неправильно.
Все-таки основные решения принимает глава города и, если Войцеховский станет „сакральной жертвой“, то это будет не очень справедливо по отношению к нему».
Алексей Аксютенко считает, что пока на этот вопрос ответить сложно.
«Если результаты комиссии не будут опротестовывать, и она действительно выявит конфликт интересов, то против Войцеховского могут завести уголовное дело.
Это же использование должностных полномочий в личных интересах. Если это зафиксировала комиссия, то вероятность возбуждения уголовного дела против Войцеховского есть и она достаточно высокая».
Политолог Александр Чернявский в беседе с «ПМ» отметил, что не готов прогнозировать, как будет разворачиваться дальнейшая ситуация и по какому сценарию все сложится для Вадима Войцеховского.
Политолог Александр Чернявский отмечает, что негативный фон вокруг Владислава Логинова усиливается и ситуации с увольнениями Войцеховского и Геннадия Гартмана с поста главы Октябрьского района, а также коммунальные аварии в Солнечном — это удар по мэру.
«Мне кажется, что проблемы городской администрации только нарастают. На мой взгляд, работа команды Логинова требует достаточно серьезной ревизии, в том числе и со стороны краевой власти.
В этом плане я не исключаю, что могут быть какие-то перетасовки в руководящем составе муниципалитета. Какие именно, я не берусь прогнозировать, потому что при желании можно найти большие проблемы чуть ли не в каждой сфере, за которую отвечает муниципалитет — от транспорта до ЖКХ».
При этом Чернявский считает, что Логинов и Войцеховский — это две разные весовые категории и напрямую проецировать ситуацию Войцеховского на главу города не стоит.
«Мэр — должность политическая. Нужно понимать, что главы городов-миллионников находятся на особом контроле не только у губернаторов, но и у администрации президента».
В тоже время Алексей Аксютенко в беседе с «ПМ» заявил, что кадровое решение в отношении мэра Логинова назрело давно и почему оно не принимается, вопрос открытый.
«Возможно, лоббисты Логинова не дают [губернатору Михаилу] Котюкову принять такое решение. А может быть, Логинову не подобрали должность, на которую он с почетом уйдет после завершения работы на посту главы города.
Я считаю, что лоббистами Логинова могут быть [вице-губернатор Красноярского края] Сергей Пономаренко и [экс-губернатор, ныне сенатор] Александр Усс. Сомнений в том, что это Пономаренко, у меня никаких нет. Во-первых, он негласный куратор Красноярска. Во-вторых, он изо всех сил старается защитить Логинова и это тоже понятно.
В последнее время, кажется, понимает тщетность этих попыток и как-то уже самоустранился. Но до того он достаточно активно лоббировал интересы Владислава Анатольевича [Логинова].
Александр Усс тоже сейчас немного сбавил обороты. Раньше он был серьезной поддержкой для мэра. Видимо, аргументы, которые собирают силовые структуры, все больше убеждают лоббистов Логинова в том, что это небезопасно — и можно заиграться самим».
Каждый год в России с формулировкой «утрата доверия» увольняют примерно тысячу чиновников. В этом году по утрате доверия уволили уже 612 человек.
Так, последний случай в Красноярском крае — инспектор отдела государственного экологического надзора в Богучанах Маргарита Давыдова. Она нарушила статью о предотвращении конфликта интересов (то же вменили Вадиму Войцеховскому), а также правило, запрещающее чиновникам получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
А в 2023 году в связи с утратой доверия кресла лишился тогдашний глава Ленинского района Алексей Бардаев, на тот момент — самый богатый среди глав районов. Чиновника обвинили в получении взяток на четыре миллиона рублей от владельцев павильонов, которые Бардаев обещал не сносить.
Подробнее о том, что такое увольнение по «утрате доверия», при чем здесь Лужков и как с этим связаны сомнения в честности людей мы рассказывали в этом материале.