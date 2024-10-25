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Posted 25 октября, 10:54

Published 25 октября, 10:54

Modified 25 октября, 10:56

Updated 25 октября, 10:56

В канун Нового года КрасЖД пустит дополнительный поезд из Красноярска в Абакан

В канун Нового года КрасЖД пустит дополнительный поезд из Красноярска в Абакан

25 октября 2024, 10:54
Фото: КрасЖД
КрасЖД запустит дополнительный пассажирский поезд по маршруту Красноярск — Абакан в канун Нового года. Это связано с повышенным спросом на поездки 28–31 декабря.

В этом году дополнительный поезд №548 совершит два рейса. Из Красноярска поезд отправится 28 и 30 декабря в 20:20 местного времени. В Абакан он прибудет 29 и 31 декабря в 09:25.

Поезд будет состоять из 19 плацкартных и купейных вагонов, есть и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Купить билеты для новогодней поездки можно уже сейчас: оформить проездные документы и узнать подробную информацию о движении поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

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