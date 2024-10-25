В канун Нового года КрасЖД пустит дополнительный поезд из Красноярска в Абакан

Posted 25 октября, 10:54
Published 25 октября, 10:54
Modified 25 октября, 10:56
Updated 25 октября, 10:56
В этом году дополнительный поезд №548 совершит два рейса. Из Красноярска поезд отправится 28 и 30 декабря в 20:20 местного времени. В Абакан он прибудет 29 и 31 декабря в 09:25.
Поезд будет состоять из 19 плацкартных и купейных вагонов, есть и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Купить билеты для новогодней поездки можно уже сейчас: оформить проездные документы и узнать подробную информацию о движении поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.