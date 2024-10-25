В канун Нового года КрасЖД пустит дополнительный поезд из Красноярска в Абакан

Поезд будет состоять из 19 плацкартных и купейных вагонов, есть и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Купить билеты для новогодней поездки можно уже сейчас: оформить проездные документы и узнать подробную информацию о движении поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.