В Красноярск придет потепление до +9. Публикуем прогноз

Posted 25 октября, 01:00
Published 25 октября, 01:00
Modified 25 октября, 11:44
Updated 25 октября, 11:44
По данным gismeteo, в субботу, 26 октября, утром будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит +8 градусов. Днем прогнозируется до +9 и без осадков. Вечером будет около +7 градусов. В ночные часы температура упадет до +4.
В воскресенье, 27 октября, в утренние часы ожидается около +2, днем потеплеет до +8 градусов. Вечером прогнозируется до +5 и дождь.
Предварительно, в понедельник, 28 октября, утром и днем в Красноярске ожидается небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха составит около +6 градусов.
В субботу скорость ветра в утренние и дневные часы составит около 10 м/с. В воскресенье ожидается слабый ветер — не более 2 м/c.