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Posted 25 октября, 01:00

Published 25 октября, 01:00

Modified 25 октября, 11:44

Updated 25 октября, 11:44

Синоптики пообещали красноярцам на выходных потепление до +9

В Красноярск придет потепление до +9. Публикуем прогноз

25 октября 2024, 01:00
Фото: prmira.ru

Синоптики пообещали красноярцам на выходных потепление до +9

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 26 и 27 октября.

По данным gismeteo, в субботу, 26 октября, утром будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит +8 градусов. Днем прогнозируется до +9 и без осадков. Вечером будет около +7 градусов. В ночные часы температура упадет до +4.

В воскресенье, 27 октября, в утренние часы ожидается около +2, днем потеплеет до +8 градусов. Вечером прогнозируется до +5 и дождь.

Предварительно, в понедельник, 28 октября, утром и днем в Красноярске ожидается небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха составит около +6 градусов.

Фото: gismeteo.ru

В субботу скорость ветра в утренние и дневные часы составит около 10 м/с. В воскресенье ожидается слабый ветер — не более 2 м/c.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Выходные#Прогноз#Потепление#Дожди
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