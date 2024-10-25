В Красноярске НГС требует с «8 канала» полмиллиона за фотографии стримерши

Как сообщили в суде, в апреле 2023 года телеканал опубликовал сюжет под названием «Издевательства в прямом эфире» про девушку-стримера из Красноярска. Канал опубликовал ролик на трех интернет-площадках. Учредитель Ngs24 заявляет, что канал использовал сделанные их фотографом изображения, не имея на это разрешения.