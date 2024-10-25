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Posted 25 октября, 09:24

Published 25 октября, 09:24

Modified 25 октября, 11:01

Updated 25 октября, 11:01

«Проспект Мира» публикует фотографии с разрешения Ngs24.ru

В Красноярске НГС требует с «8 канала» полмиллиона за фотографии стримерши

25 октября 2024, 09:24
Фото: Ngs24.ru
«Проспект Мира» публикует фотографии с разрешения Ngs24.ru
Учредитель сетевого издания Ngs24, ООО «Интернет Технологии», подал иск к «8 каналу» в Арбитражный суд края. С канала требуют взыскать 540 тысяч рублей за публикацию фотографии, которые сделал фотограф издания.

Как сообщили в суде, в апреле 2023 года телеканал опубликовал сюжет под названием «Издевательства в прямом эфире» про девушку-стримера из Красноярска. Канал опубликовал ролик на трех интернет-площадках. Учредитель Ngs24 заявляет, что канал использовал сделанные их фотографом изображения, не имея на это разрешения.

Одна из фотографий, взятых «8 каналом» в сюжет. «Проспект Мира» публикует фотографии с разрешения Ngs24Одна из фотографий, взятых «8 каналом» в сюжет. «Проспект Мира» публикует фотографии с разрешения Ngs24
Одна из фотографий, взятых «8 каналом» в сюжет. «Проспект Мира» публикует фотографии с разрешения Ngs24. Фото: Ngs24.ru
«Видеоролик содержит в себе неправомерно использованные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат ООО „Интернет Технологии“, а авторские личные неимущественные права — автору произведений Ивану Доронину, бывшему на тот момент работником ООО „Интернет Технологии“», — сообщает суд.

Истец заявляет, что канал совершил 18 нарушений исключительных прав, поскольку в видеоролике используются шесть фотоизображений, а сюжет разместили на трех интернет-ресурсах. Компенсацию за каждое неправомерное использование истец оценивает в 30 тысяч рублей.

  • Это не единственный иск к «8 каналу» в суде. Так, владелец «Орион Телеком» Максим Немировский требует от канала опровержения порочащих деловую репутацию сведений и неустойку за неисполнение обязанности по удалению этих сведений. Подробнее об этом мы писали здесь.
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#Владислав Савончик#Фотографии#Красноярск#Арбитражный суд#8 канал
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