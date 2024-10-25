В Красноярске НГС требует с «8 канала» полмиллиона за фотографии стримерши

Posted 25 октября, 09:24
Published 25 октября, 09:24
Modified 25 октября, 11:01
Updated 25 октября, 11:01
Как сообщили в суде, в апреле 2023 года телеканал опубликовал сюжет под названием «Издевательства в прямом эфире» про девушку-стримера из Красноярска. Канал опубликовал ролик на трех интернет-площадках. Учредитель Ngs24 заявляет, что канал использовал сделанные их фотографом изображения, не имея на это разрешения.
«Видеоролик содержит в себе неправомерно использованные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат ООО „Интернет Технологии“, а авторские личные неимущественные права — автору произведений Ивану Доронину, бывшему на тот момент работником ООО „Интернет Технологии“», — сообщает суд.
Истец заявляет, что канал совершил 18 нарушений исключительных прав, поскольку в видеоролике используются шесть фотоизображений, а сюжет разместили на трех интернет-ресурсах. Компенсацию за каждое неправомерное использование истец оценивает в 30 тысяч рублей.