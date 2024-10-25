В Красноярске в 2025 году начнется строительство «Суриков-центра»

Posted 25 октября, 01:40
Published 25 октября, 01:40
Modified 25 октября, 06:46
Updated 25 октября, 06:46
В сентябре этого года были представлены эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра». Архитекторы отметили, что за основу взяли образ сундука Сурикова. Там хранились этюды и эскизы художника.
Известно, что созданием эскиза занималось архитектурное бюро «Проектдевелопмент».
Как рассказали в администрации города, на возведение «Суриков-центра» хотят потратить 600 миллионов рублей. В следующем году — 200 миллионов рублей, 400 миллионов — в 2026.
В «Суриков-центре» появятся мастерская, библиотека, лекторий, выставочные залы, фондохранилище и кафе.
Как отмечают архитекторы, после строительства объекта вид на часовню Параскевы Пятницы с территории музея-усадьбы В. И. Сурикова сохранится.