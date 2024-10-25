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Posted 25 октября, 01:40

Published 25 октября, 01:40

Modified 25 октября, 06:46

Updated 25 октября, 06:46

В Красноярске в 2025 году начнется строительство «Суриков-центра»

В Красноярске в 2025 году начнется строительство «Суриков-центра»

25 октября 2024, 01:40
Фото: t.me/gradvestnik
В Красноярске в 2025 году начнется строительство «Суриков-центра». Здание появится рядом с музеем-усадьбой Сурикова.

В сентябре этого года были представлены эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра». Архитекторы отметили, что за основу взяли образ сундука Сурикова. Там хранились этюды и эскизы художника.

Известно, что созданием эскиза занималось архитектурное бюро «Проектдевелопмент».

Как рассказали в администрации города, на возведение «Суриков-центра» хотят потратить 600 миллионов рублей. В следующем году — 200 миллионов рублей, 400 миллионов — в 2026.

Фото: t.me/gradvestnik

В «Суриков-центре» появятся мастерская, библиотека, лекторий, выставочные залы, фондохранилище и кафе.

Как отмечают архитекторы, после строительства объекта вид на часовню Параскевы Пятницы с территории музея-усадьбы В. И. Сурикова сохранится.

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