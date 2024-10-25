В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман

Posted 25 октября, 06:23
Published 25 октября, 06:23
Modified 25 октября, 11:46
Updated 25 октября, 11:46
«Проспект Мира» обратил внимание, что объявление с дорогостоящей недвижимостью появилось на нескольких торговых площадках еще 18 октября. Участок площадью в 41 сотку с домом на 1000 квадратов продают через агентство «Этажи».
Судя по фотографиям и адресу, это тот особняк, который снимал Гольдман. Ранее мы писали, что в этот дом приходили полицейские с обыском, а особняк выставили на аренду почти за полмиллиона рублей в месяц.
В объявлении указано, что коттедж находится в сосновом бору недалеко от Енисея. В доме есть отдельный кабинет, большой зал с камином, четыре спальни, спортзал, бассейн, сауна, винный погреб и так далее. На территории также есть теплый гараж на четыре автомобиля и гостевой дом.
«Цоколь соединен подземным коридором с гостевым домиком, в котором две спальни, кухня-гостиная, санузел, кинозал, биллиардная, сауна с душем, технические и складские комнаты».