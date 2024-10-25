В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман

В объявлении указано, что коттедж находится в сосновом бору недалеко от Енисея. В доме есть отдельный кабинет, большой зал с камином, четыре спальни, спортзал, бассейн, сауна, винный погреб и так далее. На территории также есть теплый гараж на четыре автомобиля и гостевой дом.