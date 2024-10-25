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Posted 25 октября, 06:23

Published 25 октября, 06:23

Modified 25 октября, 11:46

Updated 25 октября, 11:46

В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман

В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман

25 октября 2024, 06:23
Фото: Этажи
В красноярском Удачный на улице Лесной за 250 миллионов рублей продают коттедж, в котором жил бывший депутат-аграрий Роман Гольдман.

«Проспект Мира» обратил внимание, что объявление с дорогостоящей недвижимостью появилось на нескольких торговых площадках еще 18 октября. Участок площадью в 41 сотку с домом на 1000 квадратов продают через агентство «Этажи».

Судя по фотографиям и адресу, это тот особняк, который снимал Гольдман. Ранее мы писали, что в этот дом приходили полицейские с обыском, а особняк выставили на аренду почти за полмиллиона рублей в месяц.

Фото: Этажи

В объявлении указано, что коттедж находится в сосновом бору недалеко от Енисея. В доме есть отдельный кабинет, большой зал с камином, четыре спальни, спортзал, бассейн, сауна, винный погреб и так далее. На территории также есть теплый гараж на четыре автомобиля и гостевой дом.

«Цоколь соединен подземным коридором с гостевым домиком, в котором две спальни, кухня-гостиная, санузел, кинозал, биллиардная, сауна с душем, технические и складские комнаты».
  • Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. Против него возбуждено два уголовных дело за мошенничество. На его имущество наложен арест.
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