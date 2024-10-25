В красноярском автобусе на ходу лопнуло стекло. Внутри были пассажиры

Posted 25 октября, 12:52
Published 25 октября, 12:52
Modified 25 октября, 12:54
Updated 25 октября, 12:54
Все произошло утром 25 октября в автобусе №60. Автобус следовал по маршруту, и в какой-то момент в боковом стекле появилась дыра. Пострадавших нет. Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как автобус едет по улице с разбитым окном — в этот момент внутри находятся люди.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства и транспорта порталу Newslab, водитель после инцидента высадил пассажиров на ближайшей остановке, а потом отправился в гараж.
Сообщается, что окно разбилось из-за попадания в него камня — он мог отскочить от авто, проезжающего мимо. Стекло заменили.