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Posted 25 октября, 12:52

Published 25 октября, 12:52

Modified 25 октября, 12:54

Updated 25 октября, 12:54

В Красноярске у автобуса с пассажирами на ходу лопнуло стекло

В красноярском автобусе на ходу лопнуло стекло. Внутри были пассажиры

25 октября 2024, 12:52

В Красноярске у автобуса с пассажирами на ходу лопнуло стекло

В Красноярске в автобусе с пассажирами на ходу лопнуло стекло.

Все произошло утром 25 октября в автобусе №60. Автобус следовал по маршруту, и в какой-то момент в боковом стекле появилась дыра. Пострадавших нет. Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как автобус едет по улице с разбитым окном — в этот момент внутри находятся люди.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и транспорта порталу Newslab, водитель после инцидента высадил пассажиров на ближайшей остановке, а потом отправился в гараж.

Сообщается, что окно разбилось из-за попадания в него камня — он мог отскочить от авто, проезжающего мимо. Стекло заменили.

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