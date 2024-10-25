В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле

Posted 25 октября, 05:39
Published 25 октября, 05:39
Modified 25 октября, 05:41
Updated 25 октября, 05:41
Об открытии пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». «Соседка» — это проект создателей бара «Радость». Новый бар находится на Мира, 94г.
«По формату это коктейльный бар с азиатским уклоном в меню», — пишет Сураев.
В баре 40 посадочных мест. В меню азиатские блюда, на, как уточняют в соцсетях заведения, — «никаких роллов».
Официально бар откроется в пятницу, 25 октября. Он работает с 18:00.