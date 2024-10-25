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Posted 25 октября, 05:39

Published 25 октября, 05:39

Modified 25 октября, 05:41

Updated 25 октября, 05:41

В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле

В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле

25 октября 2024, 05:39
Фото: t.me/modno15minut
В центре Красноярска, на барной улочке, открывается новое заведение — бар «Соседка».

Об открытии пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». «Соседка» — это проект создателей бара «Радость». Новый бар находится на Мира, 94г.

«По формату это коктейльный бар с азиатским уклоном в меню», — пишет Сураев.
Фото: t.me/modno15minut

В баре 40 посадочных мест. В меню азиатские блюда, на, как уточняют в соцсетях заведения, — «никаких роллов».

Фото: t.me/modno15minut

Официально бар откроется в пятницу, 25 октября. Он работает с 18:00.

  • Еще 25 октября в Красноярске откроется новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon.
  • Ранее на проспекте Мира заработал новый бар Oasis. Заведение открыли Кристина и Никита Лучинкины — они стояли у запусков The Welcome bar, All you need и «Глас».
  • А красноярский бар Illegal Bar вошел в топ-10 всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2024.
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