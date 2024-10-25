Вася «Пельмень» вышел в финал турнира по пощечинам в ОАЭ

Posted 25 октября, 10:53
Published 25 октября, 10:53
Modified 25 октября, 11:43
Updated 25 октября, 11:43
Турнир по пощечинам Power Slap проходил в столице ОАЭ Абу-Даби. В главном бою Камоцкий вышел с действующим чемпионом Лэйном Вирнесом (известен как «Сумасшедший гаваец»). Дважды спортсмен нарушал правила и пытался закрыться от удара плечом. Но в итоге судьи решили, что турнир завершился вничью.
Американец сохранил чемпионский пояс, а Василий Камоцкий заявил, что готов к реваншу. В лиге пощечин Вася «Пельмень» дебютировал в июне этого года. В первом бою он нокаутировал поляка Камила Марусажа по прозвищу «Полярный медведь» с первого же удара.
В прошлом году «Проспект Мира» писал о том, как Василий «Пельмень» участвовал в Siberian Power Show. Тогда фермер из Иланского и чемпион по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий соревновался в пощечинах в паре с барменом из Красноярска Анатолием Галушко. Победителю досталось бы 75 тысяч, но бой закончился ничьей.
«ПМ» пообщался с Василием в 2019 году и узнал, как скромный фермер-богатырь из городка в четырех часах езды от Красноярска стал звездой.