Вася «Пельмень» вышел в финал турнира по пощечинам в ОАЭ

В прошлом году «Проспект Мира» писал о том, как Василий «Пельмень» участвовал в Siberian Power Show. Тогда фермер из Иланского и чемпион по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий соревновался в пощечинах в паре с барменом из Красноярска Анатолием Галушко. Победителю досталось бы 75 тысяч, но бой закончился ничьей.