«Время бежит вперед, как река»: еще один мурал украсил фасад дома в Дивногорске

Posted 25 октября, 02:00
Published 25 октября, 02:00
Modified 25 октября, 02:00
Updated 25 октября, 02:00
Мурал нарисовали в рамках стрит-арт фестиваля «Энергия красок», в котором участвовали жители Дивногорска, Братска и Усть-Илимска.
Для жителей этих городов провели бесплатные мастер-классы по росписи шопперов и конкурс эскизов на оформление фасада жилого дома в городах-участниках.
Главная идея конкурса заключается в развитии городских пространств через уличное искусство и создание уникальных художественных объектов, отражающих культурное наследие и дух города.
«Фестиваль не только поддерживает творческих людей, но и мотивирует горожан активнее участвовать в улучшении городской среды. Это возможность для жителей выразить свое видение пространства, в котором они живут, и внести свой вклад в формирования его облика и атмосферы», — рассказал директор департамента социальных проектов Эн+ Глеб Федотов.
Победителем конкурса в Красноярском крае стала жительница Дивногорска Татьяна Буйская, которая с детства жила в доме №7 на улице Машиностроителей. Именно на фасаде этого дома появился мурал.
Жители Дивногорска в рамках онлайн-голосования почти единогласно выбрали эскиз Татьяны. Он набрал 2960 баллов.
Людей привлекла душевность и теплота в работе автора, которые отлично отразили заданную тему: «Река времени. Семейные истории и водные пути».
«Трепетно и необычно видеть свой эскиз в таком большом монументальном варианте. Это мой дом, здесь я родилась и выросла, и здорово, что именно на нём будет моя работа!», — поделилась впечатлениями автор эскиза Татьяна Буйская.
«Это так здорово! Весь город ходит и смотрит, удивленно разводят руками, задаваясь вопросом „а так можно было?“ — отмечает местная жительница Флира Матвеева.
Согласно задумке Татьяны, старые руки, которые держат ГЭС и Енисей, передают младшему поколению свой вклад, силу, любовь и культуру.
«Через реку руки молодых получают этот дар, бережно сохраняя дальше во времени. На фоне вид гор Дивногорска, главное достояние и символ города. Руки напоминают символ песочных часов. Время бежит вперед, как река. Новое поколение сохраняет то, что было сделано старшим поколением. Работа как напоминание о вкладе и о том, что нам теперь нужно бережно относится к тому, что есть», — говорит Татьяна Буйская.
Профессиональные художники доработали и нанесли на фасад дома. На здании также установили табличку с именем автора эскиза.
В рамках открытия компания Эн+ вручила награды не только победительнице конкурса Татьяне Буйской, но и другим финалистам: Полине Арышевой, занявшей 2 место, и Кристине Скасировой, которая заняла 3 место.
«Пару лет назад первый мурал при поддержке компании Эн+ был нанесен на фасад дома на Набережной. И только что мы открыли мурал на доме уже в верхней застройке, чтобы яркие краски появлялись в разных частях города и радовали его жителей. Хочется поблагодарить Татьяну, автора эскиза, за такой глубокий смысл рисунка, на мой взгляд, отражающий передачу мудрости и опыта от поколения строителей Красноярской ГЭС современным поколениям. Приятно было наблюдать, что за победу в конкурсе эскизов развернулась упорная борьба, в которой участвовали и дети наших сотрудников. Спасибо всем участникам, надеюсь, что интерес к подобным мероприятиям будет расти, а города присутствия компании Эн+ становиться ярче» — сказал директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.