Xolidayboy отменил концерт в Красноярске, потому что «сильно заболел в Сибири»

Posted 25 октября, 08:05
Published 25 октября, 08:05
Modified 25 октября, 08:14
Updated 25 октября, 08:14
Концерт Xolidayboy (16+) был запланирован на вечер 25 октября. Однако вечером 24 октября музыкант в своих соцсетях сообщил, что концерт не состоится.
«В этот раз здоровье не позволяет мне качественно и достойно провести шоу в вашем городе. Я довольно сильно заболел в Сибири, и сейчас не представляется возможным хорошее проведение мероприятия, поэтому я надеюсь на ваше понимание», — говорит исполнитель.
Исполнитель уточнил, что выступление перенесут. Пока неизвестно, на какие даты, но сообщается, что они станут известны «в ближайшее время».
Сейчас у Xolidayboy проходит осенний тур. Уже 28 октября должен состояться его концерт в Самаре, а 30 октября — в Реутове. Даты концертов расписаны до 12 декабря.