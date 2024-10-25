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Posted 25 октября, 08:05

Published 25 октября, 08:05

Modified 25 октября, 08:14

Updated 25 октября, 08:14

Xolidayboy отменил концерт в Красноярске из-за болезни

Xolidayboy отменил концерт в Красноярске, потому что «сильно заболел в Сибири»

25 октября 2024, 08:05
Фото: vk.com/xolidayboy_music

Xolidayboy отменил концерт в Красноярске из-за болезни

Исполнитель Xolidayboy отменил концерт в Красноярске. Выступление должно было состоятся 25 октября.

Концерт Xolidayboy (16+) был запланирован на вечер 25 октября. Однако вечером 24 октября музыкант в своих соцсетях сообщил, что концерт не состоится.

«В этот раз здоровье не позволяет мне качественно и достойно провести шоу в вашем городе. Я довольно сильно заболел в Сибири, и сейчас не представляется возможным хорошее проведение мероприятия, поэтому я надеюсь на ваше понимание», — говорит исполнитель.
Видео: t.me/xoxoliday.

Исполнитель уточнил, что выступление перенесут. Пока неизвестно, на какие даты, но сообщается, что они станут известны «в ближайшее время».

Сейчас у Xolidayboy проходит осенний тур. Уже 28 октября должен состояться его концерт в Самаре, а 30 октября — в Реутове. Даты концертов расписаны до 12 декабря.

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