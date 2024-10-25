Покупатель отсудил 65 тысяч у «Эльдорадо» за долгий ремонт ноутбука

Posted 25 октября, 03:30
Published 25 октября, 03:30
Modified 25 октября, 06:41
Updated 25 октября, 06:41
Как рассказали в Роспотребнадзоре, мужчина купил ноутбук за 54,5 тысячи рублей, позднее техника начала сбоить. В гарантийный период покупателю пришлось дважды обращаться в сервисный центр.
Он подавал заявление о проверке качества товара для устранения возникших проблем при эксплуатации — не устанавливалось программное обеспечение, ноутбук не «видел» флешку и жесткий диск, экран монитора работал с перебоями.
При повторной проверке компания нарушила срок гарантийного ремонта, увеличив его на восемь дней (53 дня вместо 45). После этого мужчина мог отказаться от товара и потребовать от продавца возврата денег, однако магазин не согласился с требованиями.
Покупатель обратился в Роспотребнадзор, и специалисты помогли мужчине составить исковое заявление. Суда взыскал с ООО «МВМ» 65 508 рублей, из них стоимость товара — 54 508 рублей, моральный вред — тысячу, штраф — 10 тысяч.