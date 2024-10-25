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Posted 25 октября, 03:30

Published 25 октября, 03:30

Modified 25 октября, 06:41

Updated 25 октября, 06:41

Покупатель отсудил 65 тысяч у «Эльдорадо» за долгий ремонт ноутбука

Покупатель отсудил 65 тысяч у «Эльдорадо» за долгий ремонт ноутбука

25 октября 2024, 03:30
Фото: 1MI
Магазин «Эльдорадо» по решению суда возместит жителю Норильска более 65 тысяч рублей за нарушение сроков гарантийного ремонта ноутбука.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, мужчина купил ноутбук за 54,5 тысячи рублей, позднее техника начала сбоить. В гарантийный период покупателю пришлось дважды обращаться в сервисный центр.

Он подавал заявление о проверке качества товара для устранения возникших проблем при эксплуатации — не устанавливалось программное обеспечение, ноутбук не «видел» флешку и жесткий диск, экран монитора работал с перебоями.

При повторной проверке компания нарушила срок гарантийного ремонта, увеличив его на восемь дней (53 дня вместо 45). После этого мужчина мог отказаться от товара и потребовать от продавца возврата денег, однако магазин не согласился с требованиями.

Покупатель обратился в Роспотребнадзор, и специалисты помогли мужчине составить исковое заявление. Суда взыскал с ООО «МВМ» 65 508 рублей, из них стоимость товара — 54 508 рублей, моральный вред — тысячу, штраф — 10 тысяч.

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#Владислав Савончик#Норильск#Суд#Роспотребнадзор#Эльдорадо#Гарантийный ремонт#Ноутбук
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