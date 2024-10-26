6 заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области

Posted 26 октября, 07:44
Published 26 октября, 07:44
Modified 26 октября, 13:18
Updated 26 октября, 13:18
Сегодня, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. На их поиски направлены все оперативные службы.
Глава региона попросил людей не поддаваться панике и заявил, что в соцсетях может появиться большое количество фейков, связанны с побегом.
«Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией».
По данным 112, заключенные могли выбраться из колонии через подкоп. Сообщается, что лаз на территории колонии обнаружили сотрудники ФСИН. Когда они начали проверят все камеры, оказалось, что не хватает 6 человек.
Как утверждает телеграм-канал Shot, пятеро из шести заключенных сидели за педофилию, наркотики и изнасилования.
По информации СМИ, заключенные планировали побег более полугода. За это время они вырыли тоннель длиной около 65 метров и сбежали накануне.
Известно, что в этой колонии отбывает наказание Алексей Шерстобитов, более известный как Леша Солдат. Это бывший киллер Медведковской и Ореховской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.
Обновлено: двое сбежавших были задержаны в Тамбовской области. Еще двоих заключенных поймали на территории Липецкой области. На свободе остались двое сбежавших.