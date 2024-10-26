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Posted 26 октября, 03:03

Published 26 октября, 03:03

Modified 26 октября, 03:04

Updated 26 октября, 03:04

Красноярская пенсионерка хотела поставить зубные протезы в Китае и потеряла 6 млн

Красноярская пенсионерка хотела поставить зубные протезы в Китае и потеряла 6 млн

26 октября 2024, 03:03
Фото: Изображение Midjourney
68-летняя пенсионерка из Минусинска отдала аферистам 6 миллионов рублей. Все началось с того, что женщина оставила заявку на протезирование зубов в Китае.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре этого года пенсионерка из Минусинска нашла в интернете объявление о протезировании зубов в Китае и оставила заявку.

Затем женщине позвонила лжесотрудница регистратуры и сказала пенсионерке установить приложение якобы для создания электронной медкарты.

Жительница Минусинска ввела данные своего СНИЛС, после чего с ней связался еще один аферист. Он представился сотрудником «Финуслуг» и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, а деньги отправить в запрещенную организацию.

Аферисты сказали женщине, что спасти сбережения и избежать статьи за спонсирование терроризма она может, якобы перечислив деньги на безопасный счет.

Мошенники убедили пенсионерку в том, что сотрудники банка якобы работают с преступниками, поэтому им ничего не нужно рассказывать о происходящем.

В итоге женщина перевела аферистам 6 миллионов рублей. На следующий день она осознала, что стала жертвой преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

С начала года жертвами интернет-мошенников стали 10 440 жителей края (+223 за последнюю неделю). Причинённый ущерб — 2,8 миллиарда рублей, за последнюю неделю — 66 миллионов 770 тысяч рублей.

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