Красноярская пенсионерка хотела поставить зубные протезы в Китае и потеряла 6 млн

Posted 26 октября, 03:03
Published 26 октября, 03:03
Modified 26 октября, 03:04
Updated 26 октября, 03:04
Как рассказали в прокуратуре, в октябре этого года пенсионерка из Минусинска нашла в интернете объявление о протезировании зубов в Китае и оставила заявку.
Затем женщине позвонила лжесотрудница регистратуры и сказала пенсионерке установить приложение якобы для создания электронной медкарты.
Жительница Минусинска ввела данные своего СНИЛС, после чего с ней связался еще один аферист. Он представился сотрудником «Финуслуг» и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, а деньги отправить в запрещенную организацию.
Аферисты сказали женщине, что спасти сбережения и избежать статьи за спонсирование терроризма она может, якобы перечислив деньги на безопасный счет.
Мошенники убедили пенсионерку в том, что сотрудники банка якобы работают с преступниками, поэтому им ничего не нужно рассказывать о происходящем.
В итоге женщина перевела аферистам 6 миллионов рублей. На следующий день она осознала, что стала жертвой преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
С начала года жертвами интернет-мошенников стали 10 440 жителей края (+223 за последнюю неделю). Причинённый ущерб — 2,8 миллиарда рублей, за последнюю неделю — 66 миллионов 770 тысяч рублей.