Красноярский нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов вы можете плохо пахнуть

Posted 26 октября, 13:54
Published 26 октября, 13:54
Modified 26 октября, 13:55
Updated 26 октября, 13:55
В разговоре с Ngs24.ru нутрициолог Ирина Бывшева объяснила, что употребление кислотообразующих продуктов может привести к появлению неприятного запаха от тела человека.
Медик советует ограничить потребление сахара, глютена, рафинированного масла, консервантов, кофе, переработанной пищи, фастфуда, жареных и копченых блюд.
Патогенная микрофлора — это микроорганизмы, способные вызвать инфекционный процесс.
Их наличие в организме приводит к развитию различных заболеваний. Поэтому даже при обнаруженных в анализе незначительных количествах этих микроорганизмов назначается лечение.
По словам Бывшевой, если в кишечнике доминирует патогенная микрофлора, то это может привести к появлению неприятного запаха пота.
Нутрициолог рекомендует ввести в рацион продукты, которые богаты хлорофиллом. К таким можно отнести салат, шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, укроп, крапиву, брокколи и брюссельскую капусту, ростки пшеницы и ячменя.
Еще специалист советует пить воду и регулярно делать физические упражнения.