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Posted 26 октября, 13:54

Published 26 октября, 13:54

Modified 26 октября, 13:55

Updated 26 октября, 13:55

Красноярский нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов вы можете плохо пахнуть

Красноярский нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов вы можете плохо пахнуть

26 октября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Красноярский нутрициолог назвала продукты, из-за которых человек может плохо пахнуть. Всего в списке 8 продуктов.

В разговоре с Ngs24.ru нутрициолог Ирина Бывшева объяснила, что употребление кислотообразующих продуктов может привести к появлению неприятного запаха от тела человека.

Медик советует ограничить потребление сахара, глютена, рафинированного масла, консервантов, кофе, переработанной пищи, фастфуда, жареных и копченых блюд.

Патогенная микрофлора — это микроорганизмы, способные вызвать инфекционный процесс.

Их наличие в организме приводит к развитию различных заболеваний. Поэтому даже при обнаруженных в анализе незначительных количествах этих микроорганизмов назначается лечение.

По словам Бывшевой, если в кишечнике доминирует патогенная микрофлора, то это может привести к появлению неприятного запаха пота.

Нутрициолог рекомендует ввести в рацион продукты, которые богаты хлорофиллом. К таким можно отнести салат, шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, укроп, крапиву, брокколи и брюссельскую капусту, ростки пшеницы и ячменя.

Еще специалист советует пить воду и регулярно делать физические упражнения.

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