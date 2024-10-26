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Posted 26 октября, 06:12

Published 26 октября, 06:12

Modified 26 октября, 06:12

Updated 26 октября, 06:12

Появилась информация про маньяка в Дубинино, который убивает за карточный долг

Появилась информация о маньяке, убивающем за карточный долг. Что говорят в МВД и СК

26 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI

Появилась информация про маньяка в Дубинино, который убивает за карточный долг

Появилась информация, что в одном из поселков Шарыпова орудует маньяк, который убивает за карточный долг. Сообщается, что якобы он уже убил двух человек.

Сегодня, 26 октября, в редакцию «Проспекта Мира» обратилась жительница Красноярского края.

Она рассказала, что якобы в поселке Дубинино появился маньяк, который проиграл в карты и теперь должен убить пять человек. Женщина заявила, что преступник якобы убил уже двух человек.

«Вчера я встретила знакомую, которая рассказала, что в её подъезде было очень много крови. Но эта кровь могла быть от чего угодно и я не особо поверила.
Однако, когда мне рассказали, что убили уже двух человек, я засомневалась и написала информацию вам, чтобы люди были аккуратнее. Маньяка ведь еще не нашли».

Кроме того, женщина заявила, что она и ее знакомая не обращались в полицию, так как надеялись, что это сделают родственники убитых.

Корреспонденту «ПМ» в краевом МВД сообщили, что не фиксировали подобных случаев и в полицию никто не обращался.

«Какая-то сумасшедшая история. Если честно, то все похоже на какую-то полнейшую чушь. Не верьте всему, что пишут в интернете».

В региональном Следкоме нам заявили, что никаких сообщений о маньяке и чем-то подобном не было.

«Все спокойно, никто никого не убивал. Все живы-здоровы».

До этого мы рассказывали историю красноярского маньяка «Черного ангела», который убил 17 человек.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Полиция#Шарыпово#Красноярский край#СК#МВД#Маньяк
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