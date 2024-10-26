Появилась информация о маньяке, убивающем за карточный долг. Что говорят в МВД и СК

Posted 26 октября, 06:12
Published 26 октября, 06:12
Modified 26 октября, 06:12
Updated 26 октября, 06:12
Сегодня, 26 октября, в редакцию «Проспекта Мира» обратилась жительница Красноярского края.
Она рассказала, что якобы в поселке Дубинино появился маньяк, который проиграл в карты и теперь должен убить пять человек. Женщина заявила, что преступник якобы убил уже двух человек.
«Вчера я встретила знакомую, которая рассказала, что в её подъезде было очень много крови. Но эта кровь могла быть от чего угодно и я не особо поверила.
Однако, когда мне рассказали, что убили уже двух человек, я засомневалась и написала информацию вам, чтобы люди были аккуратнее. Маньяка ведь еще не нашли».
Кроме того, женщина заявила, что она и ее знакомая не обращались в полицию, так как надеялись, что это сделают родственники убитых.
Корреспонденту «ПМ» в краевом МВД сообщили, что не фиксировали подобных случаев и в полицию никто не обращался.
«Какая-то сумасшедшая история. Если честно, то все похоже на какую-то полнейшую чушь. Не верьте всему, что пишут в интернете».
В региональном Следкоме нам заявили, что никаких сообщений о маньяке и чем-то подобном не было.
«Все спокойно, никто никого не убивал. Все живы-здоровы».
До этого мы рассказывали историю красноярского маньяка «Черного ангела», который убил 17 человек.