В Красноярске продают офисное здание за 180 миллионов. Там есть сауна и бассейн

Posted 26 октября, 02:10
Published 26 октября, 02:10
Modified 26 октября, 03:14
Updated 26 октября, 03:14
Объявление о продаже объекта на улице Цимлянской, 37 появилось на сайте Российского аукционного дома. Золотодобывающая компания «Полюс» продает свой офисно-административный комплекс за 180 миллионов рублей.
Объект расположен на двух примыкающих земельных участках общей площадью 16 452 квадратных метра.
Общая площадь комплекса — 3 509 квадратных метра. Комплекс включает офисное здание с кухонным оборудованием, овощехранилище, бассейн с сауной и душевыми, комнату отдыха, гараж-стоянку, дизельную котельную, склады, КПП со шлагбаумом.
В объявлении указано, что комплекс имеет удобное расположение и транспортную доступность: 300 метров до остановки, 700 метров до центральной автомагистрали на улице Калинина.
Сообщается, что аукцион по продаже офисно-административного комплекса пройдут 25 ноября.