prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 02:10

Published 26 октября, 02:10

Modified 26 октября, 03:14

Updated 26 октября, 03:14

«Полюс» продает в Красноярске офисное здание с сауной и бассейном

В Красноярске продают офисное здание за 180 миллионов. Там есть сауна и бассейн

26 октября 2024, 02:10
Фото: catalog.lot-online.ru

«Полюс» продает в Красноярске офисное здание с сауной и бассейном

В Красноярске на улице Цимлянской за 180 миллионов рублей продают офисное здание, которое принадлежит золотодобывающей компании «Полюс».

Объявление о продаже объекта на улице Цимлянской, 37 появилось на сайте Российского аукционного дома. Золотодобывающая компания «Полюс» продает свой офисно-административный комплекс за 180 миллионов рублей.

Объект расположен на двух примыкающих земельных участках общей площадью 16 452 квадратных метра.

Вход в офисное зданиеВход в офисное здание
ОфисОфис
СтоловаяСтоловая
ПарковкаПарковка
Вход в офисное здание. Фото: catalog.lot-online.ru

Общая площадь комплекса — 3 509 квадратных метра. Комплекс включает офисное здание с кухонным оборудованием, овощехранилище, бассейн с сауной и душевыми, комнату отдыха, гараж-стоянку, дизельную котельную, склады, КПП со шлагбаумом.

В объявлении указано, что комплекс имеет удобное расположение и транспортную доступность: 300 метров до остановки, 700 метров до центральной автомагистрали на улице Калинина.

Сообщается, что аукцион по продаже офисно-административного комплекса пройдут 25 ноября.

  • До этого мы рассказывали о том, что «Полюс» попал в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по итогам прошлого года. Рейтинг составил журнал Forbes.
Читайте также:
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат ГольдманРядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярдВ Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Аукцион#Продажа#Компания#Полюс#Цимлянская
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика