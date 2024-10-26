В Красноярске продают офисное здание за 180 миллионов. Там есть сауна и бассейн

Объект расположен на двух примыкающих земельных участках общей площадью 16 452 квадратных метра.

Объявление о продаже объекта на улице Цимлянской, 37 появилось на сайте Российского аукционного дома. Золотодобывающая компания «Полюс» продает свой офисно-административный комплекс за 180 миллионов рублей.

Сообщается, что аукцион по продаже офисно-административного комплекса пройдут 25 ноября.

В объявлении указано, что комплекс имеет удобное расположение и транспортную доступность: 300 метров до остановки, 700 метров до центральной автомагистрали на улице Калинина.

Общая площадь комплекса — 3 509 квадратных метра. Комплекс включает офисное здание с кухонным оборудованием, овощехранилище, бассейн с сауной и душевыми, комнату отдыха, гараж-стоянку, дизельную котельную, склады, КПП со шлагбаумом.

Читайте также:

В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман

Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд

В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»