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Posted 26 октября, 10:47

Published 26 октября, 10:47

Modified 26 октября, 13:17

Updated 26 октября, 13:17

В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей

В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей

26 октября 2024, 10:47
Фото: Нейросеть
В Красноярском крае в этом году чиновники сэкономили 57 миллионов рублей на детском отдыхе. Без летних путевок могло остаться почти 2 тысячи детей.

Депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель заявил, что 9% бюджетных средств, которые были выделены в регионе на детский отдых в 2024 году, не израсходовали — это 57 млн рублей.

Вахтель отмечает, что при расчете стоимости 30-31 тысяч рублей на ребенка выходит, что почти 2 тысячи детей остались без путевок в летние лагеря и санатории.

«И их [деньги] не получится просто потратить на эти же цели в следующем году. Всё, 57 миллионов просто ушли, не исключено, что в 2025 освоят вообще на другом направлении».

Депутат говорит, что министр образования края Светлана Маковская винит в случившемся муниципалитеты, которые не заявились на торги.

Владимир Вахтель отмечает, что у некоторых руководителей муниципальных образований края действительно низкая квалификация. При этом депутат не понимает, почему министерство образования бездействовало и не контролировало ситуацию.

«Я убежден, что в структуре министерства должны быть ответственные за летний детский отдых, должно быть контролирующее подразделение. В ближайшее время направлю запрос министру образования края, чтобы узнать, кто в министерстве отвечает за реализацию конкурсов и как контролируется реализация бюджетных средств».
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#Никита Алексеев#Деньги#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Отдых#Чиновники#Лето#Владимир Вахтель#Министерство образования
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