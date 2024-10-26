В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей

Posted 26 октября, 10:47
Published 26 октября, 10:47
Modified 26 октября, 13:17
Updated 26 октября, 13:17
Депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель заявил, что 9% бюджетных средств, которые были выделены в регионе на детский отдых в 2024 году, не израсходовали — это 57 млн рублей.
Вахтель отмечает, что при расчете стоимости 30-31 тысяч рублей на ребенка выходит, что почти 2 тысячи детей остались без путевок в летние лагеря и санатории.
«И их [деньги] не получится просто потратить на эти же цели в следующем году. Всё, 57 миллионов просто ушли, не исключено, что в 2025 освоят вообще на другом направлении».
Депутат говорит, что министр образования края Светлана Маковская винит в случившемся муниципалитеты, которые не заявились на торги.
Владимир Вахтель отмечает, что у некоторых руководителей муниципальных образований края действительно низкая квалификация. При этом депутат не понимает, почему министерство образования бездействовало и не контролировало ситуацию.
«Я убежден, что в структуре министерства должны быть ответственные за летний детский отдых, должно быть контролирующее подразделение. В ближайшее время направлю запрос министру образования края, чтобы узнать, кто в министерстве отвечает за реализацию конкурсов и как контролируется реализация бюджетных средств».