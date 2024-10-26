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Posted 26 октября, 04:30

Published 26 октября, 04:30

Modified 26 октября, 04:30

Updated 26 октября, 04:30

В Красноярском крае в одном из магазинов тараканы бегали на полке с хлебом

В Красноярском крае в одном из магазинов тараканы бегали на полке с хлебом

26 октября 2024, 04:30
Фото: ЧП Лесосибирск
В Красноярском крае в одном из магазинов Лесосибирска посетитель заметил тараканов. Они бегали на полке с хлебом.

В соцсетях житель Лесосибирска рассказал, что пришел в магазин «Ливия» и заметил на прилавке с хлебом бегающих тараканов. В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты посетили магазин с проверкой.

Тараканы на прилавке с хлебомТараканы на прилавке с хлебом
Тараканы на прилавке с хлебом. Фото: ЧП Лесосибирск

Сотрудники ведомства отметили, что в торговых залах действительно были следы жизнедеятельности тараканов. Под прилавками с продуктами были ловушки от насекомых.

В итоге Роспотребнадзор объявил владельцу магазина предостережение. В ведомстве добавили, что, если там еще раз заметят насекомых, то на собственника могут подать в суд.

  • До этого мы рассказывали о том, что в одном из кафе Ачинска посетительниц чуть не накормили блинами с тараканом.
  • Тут мы писали о том, как красноярка купила хлеб с начинкой из таракана.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Магазин#Лесосибирск#Красноярский край#Тараканы#Хлеб
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