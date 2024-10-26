В Красноярском крае в одном из магазинов тараканы бегали на полке с хлебом

Posted 26 октября, 04:30
Published 26 октября, 04:30
Modified 26 октября, 04:30
Updated 26 октября, 04:30
В соцсетях житель Лесосибирска рассказал, что пришел в магазин «Ливия» и заметил на прилавке с хлебом бегающих тараканов. В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты посетили магазин с проверкой.
Сотрудники ведомства отметили, что в торговых залах действительно были следы жизнедеятельности тараканов. Под прилавками с продуктами были ловушки от насекомых.
В итоге Роспотребнадзор объявил владельцу магазина предостережение. В ведомстве добавили, что, если там еще раз заметят насекомых, то на собственника могут подать в суд.