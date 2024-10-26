Виновной в гибели 20 человек компании «Сисим» отдали новое месторождение золота

Posted 26 октября, 08:35
Published 26 октября, 08:35
Modified 26 октября, 11:06
Updated 26 октября, 11:06
Объявление о проведении аукциона появилось на площадке ГИС «Торги». Стартовая стоимость участка — 13 миллионов 341 тысяча рублей.
Месторождение золота находится на территории Курагинского и Идринского районов. Площадь участка составляет больше 45 квадратных километров. Сообщается, что на участке залегают около 30 тонн рудного золота.
Заявки на участие в торгах прислали две компании из Красноярского края — ООО «Ангул» и ООО «Сисим». Однако компания «Ангул» не стала участвовать в аукционе.
В итоге за 14 миллионов 676 тысяч рублей право пользования золотоносным участком передали «Сисим». Компания может пользоваться месторождением в течение 25 лет.
Ночью 19 октября 2019 года на технологическом водоеме реки Сейба прорвало каскад из 6 дамб, которые незаконно возвела золотодобывающая компания «Сисим». Волной воды и грязи смыло два временных общежития, в которых находились 72 рабочих-золотодобытчика. Погибли 20 человек, ущерб природе составил 363,5 млн рублей.
В феврале 2024 года Курагинский районный суд приговорил гендиректора «Сисим» Максима Ковалькова к 4 годам лишения свободы, начальника участка Андрея Еганова к 3,5 годам, горного мастера Евгения Александрова к 3 годам и 3 месяцам. Все они будут отбывать срок в колониях-поселениях.
По данным сервиса «Спарк», доходы компании «Сисим» за прошлый год составили 3,5 млрд рублей, выручка от продажи 3,3 млрд, чистая прибыль — 78 млн рублей.