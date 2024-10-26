Виновной в гибели 20 человек компании «Сисим» отдали новое месторождение золота

В феврале 2024 года Курагинский районный суд приговорил гендиректора «Сисим» Максима Ковалькова к 4 годам лишения свободы, начальника участка Андрея Еганова к 3,5 годам, горного мастера Евгения Александрова к 3 годам и 3 месяцам. Все они будут отбывать срок в колониях-поселениях.