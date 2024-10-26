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Posted 26 октября, 07:25

Published 26 октября, 07:25

Modified 26 октября, 07:25

Updated 26 октября, 07:25

Жители Красноярска назвали лучшие столовые в городе

Жители Красноярска назвали лучшие столовые в городе

26 октября 2024, 07:25
Фото: 2gis.ru
Красноярцы выбрали лучшие столовые в городе. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 1446 человек. Первое место заняла сеть заведений «Съем слона», которая набрала 674 голоса — это 47% проголосовавших.

На втором месте оказалась сеть столовых «Семь хлебов» — за нее проголосовали 214 человек (15% голосов). Третье место заняла столовая нормального питания Nfc, набравшая 120 голосов (8% проголосовавших).

В топ не попали такие заведения, как «Фисташка», пельменная «Евгения», столовые «Боржч», «Горожанин», «Оладушки» и «Ионесси».

В комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали заведения, которые не вошли в рейтинг.

«Напротив педагогического университета находится столовая „Зачет“. Там отличный плов».
«Есть неплохая столовая „Доро“».
«На Рязанской, 12 есть хорошее заведение „Вкусно как дома“».
«Столовая „Сытый строитель“ на Батурина, 1. Порции большие и качественные продукты. Можно прийти и просто пообедать».
«На Дзержинского, 26 есть экспресс-кафе „Пельмень“. Там отличная домашняя кухня, рекомендую».
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