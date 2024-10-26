Жители Красноярска назвали лучшие столовые в городе

Posted 26 октября, 07:25
Published 26 октября, 07:25
Modified 26 октября, 07:25
Updated 26 октября, 07:25
Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 1446 человек. Первое место заняла сеть заведений «Съем слона», которая набрала 674 голоса — это 47% проголосовавших.
На втором месте оказалась сеть столовых «Семь хлебов» — за нее проголосовали 214 человек (15% голосов). Третье место заняла столовая нормального питания Nfc, набравшая 120 голосов (8% проголосовавших).
В топ не попали такие заведения, как «Фисташка», пельменная «Евгения», столовые «Боржч», «Горожанин», «Оладушки» и «Ионесси».
В комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали заведения, которые не вошли в рейтинг.
«Напротив педагогического университета находится столовая „Зачет“. Там отличный плов».
«Есть неплохая столовая „Доро“».
«На Рязанской, 12 есть хорошее заведение „Вкусно как дома“».
«Столовая „Сытый строитель“ на Батурина, 1. Порции большие и качественные продукты. Можно прийти и просто пообедать».
«На Дзержинского, 26 есть экспресс-кафе „Пельмень“. Там отличная домашняя кухня, рекомендую».