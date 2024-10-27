Как выбрать курицу в магазине и не отравиться?

Posted 27 октября, 02:30
Published 27 октября, 02:30
Modified 27 октября, 02:30
Updated 27 октября, 02:30
По словам специалиста, когда покупатель идет за покупками, нужно обращать внимание на то, сетевой это магазин или небольшой ларек. В большинстве супермаркетов продукты обычно качественные, хотя покупателю все равно стоит смотреть сроки изготовления и хранения и проверять целостность упаковки.
В небольших магазинах нужно обращать внимание на то, как хранят курицу. Холодильники могут работать, но температура и влажность в них не будет соответствовать требованиям. Средняя температура для не замороженных продуктов должна составлять +6 градусов, для замороженных —6.
Варить курицу советуют около часа, чтобы термическую обработку прошли все слои.
При жарке прожариваются только верхние слои курицы, а внутренние могут оставаться сырыми. Если внутри сохраняется температура меньше 85 градусов, то там могут накапливаться микроорганизмы. Этого можно избежать, сочетая обжаривание и тушение.
Следующий момент — хранение уже готового продукта. Если вы отварили или пожарили курицу, то хранить ее обязательно нужно в холодильнике. Продукт годен для употребления в течение 1-2 суток, но не больше.
Есть правила и для подготовки продукта к готовке. Эксперт не советует использовать деревянные доски, лучше выбирать пластмассовые или стеклянные. Нужно помнить и о дезинфекции: после подготовки тушки стоит обрабатывать доску и руки. Лучше иметь отдельную доску, которая предназначена только для разделки мяса.
Основным источником заражения является окружающая среда. Если тушка курицы лежит на свежем воздухе, микроорганизмы могут с помощью воздуха просто осесть на поверхности продукта.
Бактерии могут попадать и через потребление курицей какой-то загрязненной пищи: травы, листьев, корма, зерна.
Если упаковка продукта повреждена, риск попадания бактерий увеличивается. Длительное хранение приготовленного продукта на столе тоже не полезно.
Одна из бактерий, которая может попасть в мясо — это listeria monocytogenes. Она отличается тем, что заражает животных, это бактерия-зоонос. Еще один микроорганизм — Campylobacter. Это бактерия, которая существует в окружающей среде везде.
Опасным микроорганизмом является сальмонелла. Специалист говорит, что ее относят к условно патогенным, но симптомы заболевания у сальмонеллеза неприятные: повышение температуры, озноб, тошнота, рвота, частый стул, обезвоживание организма.
«В целом все эти микроорганизмы относятся к острым кишечным инфекциям, которые носят доброкачественный характер. Если микроорганизмов мало, все минимумы соблюдены, все равно необходима личная профилактика: термическая обработка, правильная разделка, соблюдение гигиены и сроков хранения».
Подойдут тщательная термическая обработка мяса, дезинфекция рук, разделочных досок, ножей, а еще соблюдение сроков хранения и употребления продуктов.
В сентябре в селе Красная Сопка от отравления погибли четверо детей. Сперва СК сообщал, что семья накануне ела пельмени и курицу из магазина, но позже продукты проверили и ничего опасного в них не наши.
Следователи подозревают, что дети отравились «компонентами неустановленного препарата от насекомых».
Сейчас проводятся экспертизы в Красноярске и Москве. Точную причину смерти могут озвучить на следующей неделе.