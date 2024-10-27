Как выбрать курицу в магазине и не отравиться?

Есть правила и для подготовки продукта к готовке. Эксперт не советует использовать деревянные доски, лучше выбирать пластмассовые или стеклянные. Нужно помнить и о дезинфекции: после подготовки тушки стоит обрабатывать доску и руки. Лучше иметь отдельную доску, которая предназначена только для разделки мяса.