Почему телефон грязнее унитаза? И как не заразиться от него?

Смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза, говорят специалисты. В течение дня люди много раз касаются часов или браслета, например, во время похода в магазин за продуктами. Перед чисткой нужно прочитать инструкцию, чтобы понять, какие средства можно использовать, а какие нет.