Почему телефон грязнее унитаза? И как не заразиться от него?

Posted 27 октября, 12:35
Published 27 октября, 12:35
Modified 27 октября, 12:37
Updated 27 октября, 12:37
Роспотребнадзор советует регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус смартфона соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке стоит снимать и обрабатывать отдельно.
Обработку можно проводить дезинфицирующими салфетками. Ими можно протирать дисплей и корпус, не затрагивая разъемы. Или мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде. Остатки мыла можно удалить чистой тряпкой.
Соду и отбеливающие средства использовать не стоит.
Смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза, говорят специалисты. В течение дня люди много раз касаются часов или браслета, например, во время похода в магазин за продуктами. Перед чисткой нужно прочитать инструкцию, чтобы понять, какие средства можно использовать, а какие нет.
Выключенный дисплей нужно протереть влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Резиновый ремешок часов или браслета можно промыть в воде, используя мягкую зубную щетку для удаления пятен. Кожаный или металлический ремешок советуют аккуратно протереть мягкой влажной тряпкой, чтобы не осталось царапин и трещин. Затем просушить ремень.