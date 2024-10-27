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Posted 27 октября, 12:35

Published 27 октября, 12:35

Modified 27 октября, 12:37

Updated 27 октября, 12:37

Почему телефон грязнее унитаза? И как не заразиться от него?

Почему телефон грязнее унитаза? И как не заразиться от него?

27 октября 2024, 12:35
Фото: Антон Засимов. 1MI
Специалисты рассказали, как нужно чистить свои гаджеты, чтобы не заразиться от них инфекциями.

Роспотребнадзор советует регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус смартфона соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке стоит снимать и обрабатывать отдельно.

Обработку можно проводить дезинфицирующими салфетками. Ими можно протирать дисплей и корпус, не затрагивая разъемы. Или мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде. Остатки мыла можно удалить чистой тряпкой.

Соду и отбеливающие средства использовать не стоит.

Смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза, говорят специалисты. В течение дня люди много раз касаются часов или браслета, например, во время похода в магазин за продуктами. Перед чисткой нужно прочитать инструкцию, чтобы понять, какие средства можно использовать, а какие нет.

Выключенный дисплей нужно протереть влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Резиновый ремешок часов или браслета можно промыть в воде, используя мягкую зубную щетку для удаления пятен. Кожаный или металлический ремешок советуют аккуратно протереть мягкой влажной тряпкой, чтобы не осталось царапин и трещин. Затем просушить ремень.

  • Доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Иван Коновалов говорил, что наиболее опасное место в квартире — раковина. Врач объяснил, что, когда человек моет курицу или яйца, тем самым он разносит бактерии по всей кухне. Если раковину не мыть мыльными или хлорсодержащими средствами, то она может стать агрегатором бактерий.
  • Он отметил, что раковину, унитаз и кухню нужно мыть часто и тщательно. При этом лучше всего использовать антисептики, а не чистить их щеткой.
  • Еще специалист добавил, что мобильный телефон может быть намного грязнее унитаза, так как человек постоянно контактирует руками с различными поверхностями и касается своего смартфона.
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#Общество#Здоровье#Роспотребнадзор#Телефон#Советы#Смарт-часы
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