Рассказываем о самых богатых женщинах в Красноярском крае

Однако у одноименного лесного холдинга, которым владеет Александр Нусс, дела идут не так хорошо — в прошлом году бизнесмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве и выводе 4,2 миллиарда рублей за границу, а в этом году — приговорили к девяти годам колонии.