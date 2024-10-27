Рассказываем о самых богатых женщинах в Красноярском крае

Posted 27 октября, 09:37
Published 27 октября, 09:37
Modified 27 октября, 09:39
Updated 27 октября, 09:39
На 96 месте в топе расположилась семья Семеновых во главе с Викторией Семеновой. Они владеют «АгроРемКомплект» — Виктории принадлежит 75%.
Компания занимается ремонтом и транспортными перевозками, разборкой зданий и разведочным бурением, лизингом и торговлей автодеталями. «АгроРемКомплект» принес Семеновым 158 миллионов рублей чистыми.
Нина Потякина занимает 89 строчку рейтинга. Ей принадлежит лизинговая компания «Мотор-Сервис», которая принесла ей 96 миллионов. Дочерняя компания «Мотор Лизинг» принесла еще 26 миллионов.
Потякиной принадлежит 100% обеих компаний.
Достовалова занимает 84 место в рейтинге. Ей принадлежит 98% сети магазинов сантехники «Водолей». Судя по выручке в 3 миллиарда рублей, бизнес процветает.
Ирина Шитова почти единолично владеет транспортной компанией «Бирель Плюс», которая работает с «Газпромом», «Русалом» и «Роснефтью». Со своими бизнесами она попала на 83 место в топе.
Единственная компания принесла Шитовой 189 миллионов рублей.
Коледова занимает в топе 78 место и единолично владеет группой компаний «СибирьЭнергоИнжиниринг». Она принесла Коледовой 61 миллион, а доля в монтажном управлении «ЭлектроЮжМонтаж» в Хакасии — еще 23 миллиона.
Фирма Коледовой обычно выступает генподрядчиком на строительстве энергообъектов. Например, занимается строительством энергоблока №2 на красноярской ТЭЦ-3, реконструирует ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и строит насосную станцию в Норильске.
На 75 месте рейтинга находится Елена Пось — владелица стройкомпании «Геосинтетика», которая входит в холдинг «Техполимер» Сергея Путивского — он занимает в рейтинге 81 место.
Формально прибыль с компании получает именно Елена Пось, поэтому в рейтинге она стоит выше Путивского. Владелице компания принесла 66 миллионов рублей.
Олеся Сафина, которая занимает в топе 72 место, имеет долю — 27,5% — в группе транспортных компаний «Орда». Компания занимается перевозками по всей России на грузовиках с рефрижераторными и тентованными прицепами.
Доля принесла Сафиной 42 миллиона чистой прибыли. Ее личная топливная компания «Алтын» — еще 10 миллионов.
Нина Петрова — мажоритарный владелец компании «Русский профиль» по производству алюминиевых порогов. Петрова расположилась в середине топа, на 51 месте. Еще Нине принадлежит 100% в компании «Солнце», которая торгует стройматериалами.
Всего Петрова заработала более 210 миллионов рублей.
Надежда Нусс, которая попала на 48 место, числится единственным учредителем и владельцем рыбзавода «Малтат» — он выращивает осетров, сигов, хариусов и стерлядей. За 2023 год завод принес Надежде Нусс 301 миллион рублей.
Однако у одноименного лесного холдинга, которым владеет Александр Нусс, дела идут не так хорошо — в прошлом году бизнесмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве и выводе 4,2 миллиарда рублей за границу, а в этом году — приговорили к девяти годам колонии.
Выяснилось, что входящая в группу «Малтат» компания «Сиблес проект» получила от госкорпорации ВЭБ.РФ кредиты на 4,2 миллиарда рублей. Деньги получили под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB. Фирма также подконтрольна «Малтату» и никакой контракт исполнять не собиралась.
Нина Пермина занимает 28 место и, как мы писали, претендует на номинацию самого загадочного бизнесмена всего топа. Она единолично владеет компанией «ВебНефть», о которой почти ничего неизвестно.
Сайт компании состоит всего лишь из заглушки с названием. До этого фирма называлась «Приват-Лес», и сейчас юридически располагается в квартире на Кольцевой. В 2023 году «ВебНефть» совершила всего одну сделку — по продаже леса.
Однако компания принесла владелице прибыль в 180 миллионов рублей.
Ирина Попова занимает в рейтинге 24 место. Сейчас она полностью владеет строительным холдингом «Арбан» — группа строила ЖК «Скандис» и бизнес-центр «Баланс» на Маерчака.
При этом, «Арбан» основал муж Ирины — Василий Попов. Только в этом году весь бизнес перешел Ирине, Василий остался на должности гендиректора холдинга.
В этом году «Арбан» выкупил под КРТ 3,6 гектара на Стасовой и собирался строить жилой комплекс на территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном. Однако планам на лагерь осуществится было не суждено: на публичных слушаниях горожане высказались против застройки.
Вместе с супругом она за год заработала 914 миллионов рублей.
Анна Герман попала в топ вместе с супругом, 46-летним Василием Германом, на 12 место. Анна полностью владеет агрохолдингом «Дары Малиновки» — его она открыла вместе с мужем. Годовая выручка предприятия приблизилась к двум миллиардам рублей, а чистая прибыль составила 256 миллионов.
Василий занимается лизинговой компанией «Дельта», которая в 2023 году принесла ему более чем полмиллиарда рублей. Компания предлагает в лизинг промышленную технику, оборудование и транспорт.
77-летняя Алла Степаненко занимает в топе восьмое место — заработала 93 миллиона на транспортной компании «Кадриль», оптовой торговой компании «Красава» и компании-застройщике «Диалектика-41».
По всей видимости, в топ она попала благодаря своему, предположительно, сыну — 55-летнему Вадиму Степаненко. Он практически единоличный владелец красноярского завода холодильников «Бирюса» — ему принадлежит 95%. Но основной доход ему приносит компания «МЭУ», которая занимается торговлей электрической бытовой техникой. Всего за год компании принесли 13 миллиардов выручки и 611,2 миллиона чистой прибыли.2
Семья Шнайдер — Валентина, ее муж Иван и сыновья Андрей и Сергей — занимают в рейтинге самых богатых бизнесменов четвертое место. Валентина владеет частью в 13 компаниях: «Торгсервис 25», «Торгсервис 142», «Торгсервис 338», «Торгсервис 324» — это юрлица сети дискаунтеров «Светофор» и других.
Выручка компаний за 2023 год составила 101 миллиард рублей, а чистая прибыль — 11 миллиардов рублей. Такая прибыль — рекордное значение в нашем топе.
На третьем месте рейтинга «ПМ» расположилась совладелица Новоангарского и Горевского комбинатов Лариса Магаева
— она стала самой богатой женщиной в топе. Компании Магаевой заработали 12,4 миллиарда за прошлый год и принесли владелице 2,3 миллиарда чистой прибыли.
Информации о 64-летней Ларисе Магаевой мало, однако сотрудники НОК утверждают, что она имеет родственные связи с Владимиром Гуриевым — бизнесмен занимает в топе первое место. Магаева имеет 15% долю в компании сына Владимира Гуриева.