Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану

Posted 27 октября, 07:49
Published 27 октября, 07:49
Modified 27 октября, 08:09
Updated 27 октября, 08:09
Такую картинку можно увидеть на сервисе Flightradar24.
На карте видно, что 26 октября борт почти долетел до Узбекистана, а потом развернулся и вернулся в новосибирский аэропорт.
Рейс выполняла компания FlyDubai. Комментариев от нее не было.
В аэропорту Толмачево НГС ответили, что в 11:03 самолет приземлился по решению перевозчика. Журналисты предположили, что ситуация может быть связана с тем, что Иран закрыл свое воздушное пространство из-за ударов Израиля.
В Росавиации сообщили РИА Новости, что пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета из-за запрета Ирана на полеты, среди них — рейс из Новосибирска. Запрет действовал для обеспечения безопасности гражданских перевозок.
Красноярец, летевший в отпуск через Новосибирск, рассказал «Борусу» о произошедшем. «Перед Ираном нас обратно развернули. Ждем новый рейс с утра [27 октября], дали гостиницу и еду. Все нормально, жаль путевка пропадает».