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Posted 27 октября, 07:49

Published 27 октября, 07:49

Modified 27 октября, 08:09

Updated 27 октября, 08:09

Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану

Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану

27 октября 2024, 07:49
Фото: Антон Засимов. 1MI
Самолет, который летел из Новосибирска в Дубай, развернулся на половине пути и вернулся обратно.

Такую картинку можно увидеть на сервисе Flightradar24.

Фото: t.me/borusio

На карте видно, что 26 октября борт почти долетел до Узбекистана, а потом развернулся и вернулся в новосибирский аэропорт.

Рейс выполняла компания FlyDubai. Комментариев от нее не было.

В аэропорту Толмачево НГС ответили, что в 11:03 самолет приземлился по решению перевозчика. Журналисты предположили, что ситуация может быть связана с тем, что Иран закрыл свое воздушное пространство из-за ударов Израиля.

В Росавиации сообщили РИА Новости, что пять рейсов FlyDubai и один Air Arabia вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета из-за запрета Ирана на полеты, среди них — рейс из Новосибирска. Запрет действовал для обеспечения безопасности гражданских перевозок.

Красноярец, летевший в отпуск через Новосибирск, рассказал «Борусу» о произошедшем. «Перед Ираном нас обратно развернули. Ждем новый рейс с утра [27 октября], дали гостиницу и еду. Все нормально, жаль путевка пропадает».

  • 26 октября Израиль нанес ответный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, воздушные удары наносились несколькими волнами. В воздух подняли более ста истребителей.
  • Ночью в Иране отменялись все авиарейсы.
  • После нападения боевиков движения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль начал войну в секторе Газа. Уроженцы Красноярска, которые находятся в Израиле, рассказывали тогда о нападении боевиков на страну. Одна из жительниц показывала, как готовилась к ракетной атаке на Израиль.
#Люди#Общество#Происшествия#Самолет#Аэропорт#Новосибирск#Пассажиры#Узбекистан
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