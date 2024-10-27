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Posted 27 октября, 01:30

Published 27 октября, 01:30

Modified 27 октября, 01:30

Updated 27 октября, 01:30

Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде

Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде

27 октября 2024, 01:30
Фото: Минздрав России
В Новосибирске молодой человек мог умереть после того, как покурил электронную сигарету. В это время он находился в больнице и проходил лечение по другому поводу.

В минздраве России сообщали, что 18-летний пациент одной из новосибирских больниц завершал лечение воспаления миндалин, которое возникло на фоне тяжелого течения ОРВИ.

На десятый день лечения у молодого человека внезапно снова поднялась температура. Он начал жаловаться на тошноту и стал задыхаться. Потом парень признался, что накануне покурил электронную сигарету, которую ему принесли друзья во время визита в больницу.

В минздраве говорят, что всего несколько затяжек вызвали тяжелое токсическое ингаляционное отравление организма, который не успел восстановиться после ОРВИ.

У пациента стремительно развивалась тяжелая двусторонняя пневмония с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, оставался высокий риск токсического миокардита. Парня подключили к искусственной вентиляции легких, но это не помогало.

У врачей оставалось только одно средство сохранить жизнь парню — его перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина на аппаратную поддержку ЭКМО.

Фото: Минздрав России

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для взрослых центра Михаил Дерягин рассказал, что молодой человек поступил в тяжелом состоянии. На снимке легких врачи увидели картину, с которой ранее сталкивались только во время пандемии коронавируса.

«Альвеолярно-капиллярная мембрана в легких была поражена настолько, что просто не могла обеспечить усвоение кислорода и транспортировку его в кровь. Эту функцию временно передали аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Благодаря ему легкие постоянно омывались чистой, уже насыщенной кислородом кровью, что способствовало скорейшему нарастанию нового эпителия и залечиванию ожогов».

Параллельно врачи лечили легочную инфекцию. Работа легких на фоне проводимой терапии значительно улучшилась, когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в медучреждение, из которого он поступил, для продолжения лечения.

Несколько медицинских экспертов прокомментировали этот случай.

Заведующий кафедрой пульмонологии Пироговского университета Андрей Белевский рассказал, что курение электронных сигарет и вейпов может приводить к ряду легочных болезней. Все эти болезни объединяются под названием EVALI — острое легочное повреждение в результате воздействия электронных сигарет.

Если у человека появляются кашель, хрип в легких, одышка на фоне курения, то можно заподозрить EVALI.

Фото: Минздрав России

По словам Белевского, курение электронных сигарет может привести к тяжелому острому поражению легких с необратимыми последствиями. Например, к развитию фиброзной ткани, что сделает человека инвалидом на «оставшуюся (не очень длинную) жизнь».

Ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Татьяна Ким рассказала, что болезнь EVALI можно заподозрить при появлении кашля, который часто сопровождается болью в грудной клетке, головными болями, общим резким недомоганием и другими симптомами.

Специалист добавила, что риск развития двусторонней пневмонии у курильщиков электронных сигарет высокий.

«К сожалению, пневмония не всегда приводит к выздоровлению. Нередко в паренхиме легких возникает фиброз легких — то есть это тот участок легкого, который не участвует в газообмене. Это необратимый процесс, единственный способ лечения — это трансплантация легких. Клинически фиброз легких проявляется одышкой, симптомом дыхательной недостаточности».
  • Красноярский онколог Алексей Крат заявлял, что вейпы и электронные сигареты становятся причиной рака легкого у молодых пациентов.
  • Несмотря на то, что пока нет достаточного объема данных о вреде вейпов и электронных сигарет, врачи отделения торакальной онкологии краевого онкоцентра уже сталкиваются с последствиями этого вида курения. Среди пациентов все чаще появляются молодые люди в возрасте 25-35 лет с диагнозом «рак легкого». Они не работали на вредном производстве, не курили обычный табак, но употребляли вейпы, кальяны и электронные сигареты.
  • В 2023 году у 1401 жителя Красноярского края нашли злокачественные образования легких. В отделении торакальной онкологии краевого онкодиспансера лечились 967 человек. У 478 из них — рак легкого. Примерно 80% этих пациентов — заядлые курильщики.
  • Ранее представители красноярских табачных магазинов и вейп-шопов рассказали, что ожидают повышения цен на продукцию в 3-4 раза. Дело в том, что с осени в России установили минимальную стоимость нагреваемого табака и жидкостей для вейпов. По словам экспертов, тем самым у продавцов нет стимула продавать дешевле, чем установленная законом формула.
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#Общество#Здоровье#Больница#Минздрав#Врачи#Новосибирск#Вейп#Пневмония#Ковид#Электронная сигарета#Пироговский университет
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