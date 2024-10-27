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Posted 27 октября, 13:22

Published 27 октября, 13:22

Modified 27 октября, 13:24

Updated 27 октября, 13:24

Икра в Красноярске подорожала почти в два раза из-за плохого улова

Сколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?

27 октября 2024, 13:22
Фото: 1MI

Икра в Красноярске подорожала почти в два раза из-за плохого улова

В Красноярске уже почти в два раза подорожала красная икра. «Проспект Мира» попытался выяснить, сколько она будет стоить к Новому году и с чем связан рост цен.

Как уже выросли цены на икру?

В красноярских магазинах с 2023 года цены на красную икру выросли почти вдвое. В прошлом году самые дешевые баночки до 100 граммов стоили около 300 рублей, сейчас — от 500-600 рублей.

Фото: kuper.ru

Баночки в 100-140 граммов стоят от 1000 рублей. В прошлом году цены на нее были от 500-600 рублей.

Фото: kuper.ru

На рынке «Енисейский привоз» икру кеты, например, в 2023 году продавали за 5400 рублей за килограмм, в этом году — 8000 рублей за килограмм.

По данным председателя Рыбного союза Александра Панина, цены на икру выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Как он рассказал «Известиям», пока еще можно найти икру прошлого года по 5–6 тысяч рублей за килограмм.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин заявил, что красная икра подорожала гораздо больше чем на 25%.

«По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти», — пояснил представитель отрасли.

При этом, по данным Росстата, за год, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года икра лососевых рыб подорожала всего на 12,6%. В ведомстве заявили, что темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63% с августовских 9,05%.

Почему растут цены и чего ждать дальше?

Как сообщили «ПМ» в торговой сети «Командор», рост цен связан с сокращением улова.

«В этом году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых — количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года. К сожалению, это привело к значительному росту закупочных цен на лососевую икру», — говорят в сети.

В торговой сети «Красный Яр» рассказали «ПМ» о такой же причине и том, что сокращение улова привело к росту цен на икру в закупке

«Икра в закупке в этом году подорожала более, чем в 2 раза. Ключевая причина — плохой вылов лососевых рыб. С наличием проблем не ожидаем».
Фото: t.me/eniseiskiy_privoz

Однако, такого же скачка цен к Новому году не ожидают — можно будет найти икру и дешевле, только структурированную.

«Цена за баночку примерно около 500 рублей и 500+ в зависимости от граммовки. Более доступный продукт — структурированная икра будет стоить в пределах 200 рублей».

Кроме того, перед Новым годом могут появиться акции — но они не сделают цены прошлогодними.

«Конечно, перед новым годом будут и акционные предложения, но цен прошлого года в этом ждать не стоит», — подытожили в «Красном Яре».

Председателя Рыбного союза Александра Панина заявил, что за новый улов, например, горбуши в этом году придется заплатить уже от 7 тысяч рублей за килограмм.

«Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. После праздников, скорее всего, будет коррекция цены вниз в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Мы наблюдаем эту картину каждый год независимо от базовой стоимости», — отметил он.

По данным Рыбного союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года — это позволит избежать дефицита продукта на рынке. Однако рост цен на икру это не сдержит, уточняют в союзе.

  • Еще один новогодний продукт — мандарины — за год также подорожали: за 2024 год цена уже выросла на 7-10%. Кроме того, поставки мандаринов из Марокко в этом году практически прекратились. Тут мы разбирались, сколько сейчас стоят мандарины, грозит ли нам их дефицит и сколько они могут стоит к Новому году.
  • Ранее мы рассказывали о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. С начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • Красноярский блогер сравнивал, как подорожали продукты за девять лет: с 2015 по 2024 год.
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