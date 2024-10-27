Сколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?

Posted 27 октября, 13:22
Published 27 октября, 13:22
Modified 27 октября, 13:24
Updated 27 октября, 13:24
В красноярских магазинах с 2023 года цены на красную икру выросли почти вдвое. В прошлом году самые дешевые баночки до 100 граммов стоили около 300 рублей, сейчас — от 500-600 рублей.
Баночки в 100-140 граммов стоят от 1000 рублей. В прошлом году цены на нее были от 500-600 рублей.
На рынке «Енисейский привоз» икру кеты, например, в 2023 году продавали за 5400 рублей за килограмм, в этом году — 8000 рублей за килограмм.
По данным председателя Рыбного союза Александра Панина, цены на икру выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Как он рассказал «Известиям», пока еще можно найти икру прошлого года по 5–6 тысяч рублей за килограмм.
Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин заявил, что красная икра подорожала гораздо больше чем на 25%.
«По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти», — пояснил представитель отрасли.
При этом, по данным Росстата, за год, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года икра лососевых рыб подорожала всего на 12,6%. В ведомстве заявили, что темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63% с августовских 9,05%.
Как сообщили «ПМ» в торговой сети «Командор», рост цен связан с сокращением улова.
«В этом году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых — количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года. К сожалению, это привело к значительному росту закупочных цен на лососевую икру», — говорят в сети.
В торговой сети «Красный Яр» рассказали «ПМ» о такой же причине и том, что сокращение улова привело к росту цен на икру в закупке
«Икра в закупке в этом году подорожала более, чем в 2 раза. Ключевая причина — плохой вылов лососевых рыб. С наличием проблем не ожидаем».
Однако, такого же скачка цен к Новому году не ожидают — можно будет найти икру и дешевле, только структурированную.
«Цена за баночку примерно около 500 рублей и 500+ в зависимости от граммовки. Более доступный продукт — структурированная икра будет стоить в пределах 200 рублей».
Кроме того, перед Новым годом могут появиться акции — но они не сделают цены прошлогодними.
«Конечно, перед новым годом будут и акционные предложения, но цен прошлого года в этом ждать не стоит», — подытожили в «Красном Яре».
Председателя Рыбного союза Александра Панина заявил, что за новый улов, например, горбуши в этом году придется заплатить уже от 7 тысяч рублей за килограмм.
«Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. После праздников, скорее всего, будет коррекция цены вниз в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Мы наблюдаем эту картину каждый год независимо от базовой стоимости», — отметил он.
По данным Рыбного союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года — это позволит избежать дефицита продукта на рынке. Однако рост цен на икру это не сдержит, уточняют в союзе.