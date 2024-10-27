Умер кот Крошик. Вся страна следила, как он худел

В конце августа кота нашли в подвале пермской больницы, где его раскормили до 17 килограммов — Крошик не мог встать на лапы. «История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния, что кот не может даже передвигаться».