Умер кот Крошик. Вся страна следила, как он худел

Posted 27 октября, 08:35
Published 27 октября, 08:35
Modified 27 октября, 08:45
Updated 27 октября, 08:45
В группе, где рассказывали о его здоровье, сообщили, что накануне кот начал задыхаться, его положили в ветеринарную клинику и разместили там в кислородной камере.
Крошик значительно сбросил вес, и врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Обследование показало, что пострадали все внутренние органы: печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь.
По предварительным данным врачей, у Крошика обнаружили множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.
Ночью кот умер. Точную причину смерти установят позже.
«Крошик был удивительным котом! Самым особенным подопечным приюта. Увидев его впервые, мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он даже не мог вставать под силой тяжести своего веса. Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем. После полной проверки здоровья Крошика мы разместили его в реабилитационном центре».
В конце августа кота нашли в подвале пермской больницы, где его раскормили до 17 килограммов — Крошик не мог встать на лапы. «История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния, что кот не может даже передвигаться».
Позже его забрали в реабилитационный центр. Жители собирали в соцсетях деньги на его лечение.
Специалист разработал Крошику индивидуальную программу реабилитации. Он занимался на водяной беговой дорожке, ему делали массажи и другие процедуры. Позже кот начал сам передвигаться. Волонтеры советовались и с зарубежными специалистами.