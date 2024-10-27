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Posted 27 октября, 12:06

Published 27 октября, 12:06

Modified 27 октября, 12:12

Updated 27 октября, 12:12

В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости

В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости

27 октября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Спрос на детские товары упал в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости.

Данные приводит «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на аналитический ресурс «Контур.Маркет». Эксперты проанализировали более 300 тысяч чеков, которые выдали сибирские магазины.

Сообщается, что в Красноярском крае спрос на товары для детей снизился на 15% по итогам этого сентября к прошлому сентябрю. В Хакасии спрос упал на 17%, В Новосибирской области — на 11%.

В других регионах Сибири продажи упали не так сильно. В Омской и Кемеровской областях снизились на 9%, Томской области — на 8%.

Есть регионы, где спрос увеличился. В Алтае и Алтайском крае, Иркутской области и Туве фиксируется рост продаж на 7%, 8% и 11%.

При этом несмотря на снижение спроса, цены на детские товары в среднем по Сибири в сентябре–октябре выросли на 12%. Больше всего подорожало детское питание на 18%, до 71 рубля в среднем. Соски и бутылочки подорожали на 12%, до 189 рублей. Цены на подгузники выросли на 10%, превысив 1,4 тысячи рублей за пачку (100 штук).

Максимальный рост цен фиксируется в нескольких регионах, включая Красноярский край — на 13%.

В аналитической компании Nielseniq назвали падение продаж долгосрочным трендом, который связан с демографической ситуацией.

  • Красноярский край достиг исторического дна по уровню рождаемости. Такого не было с 1999 года. За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил около 9 рождений на 1000 человек.
  • Аналогичная ситуация наблюдается в целом в стране, но на Кавказе и еще в паре регионов фиксируют прирост рождаемости.
  • Власти и эксперты обсуждают проблемы. Некоторые даже предлагают радикальные решения. Например, директор института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30-40 тысяч рублей. Красноярцы в ответ заявили, что у них такие зарплаты.
  • В Красноярском крае ввели новую выплату. С 2025 года матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет.
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