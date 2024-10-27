В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости

При этом несмотря на снижение спроса, цены на детские товары в среднем по Сибири в сентябре–октябре выросли на 12%. Больше всего подорожало детское питание на 18%, до 71 рубля в среднем. Соски и бутылочки подорожали на 12%, до 189 рублей. Цены на подгузники выросли на 10%, превысив 1,4 тысячи рублей за пачку (100 штук).