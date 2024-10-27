В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости

Posted 27 октября, 12:06
Published 27 октября, 12:06
Modified 27 октября, 12:12
Updated 27 октября, 12:12
Данные приводит «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на аналитический ресурс «Контур.Маркет». Эксперты проанализировали более 300 тысяч чеков, которые выдали сибирские магазины.
Сообщается, что в Красноярском крае спрос на товары для детей снизился на 15% по итогам этого сентября к прошлому сентябрю. В Хакасии спрос упал на 17%, В Новосибирской области — на 11%.
В других регионах Сибири продажи упали не так сильно. В Омской и Кемеровской областях снизились на 9%, Томской области — на 8%.
Есть регионы, где спрос увеличился. В Алтае и Алтайском крае, Иркутской области и Туве фиксируется рост продаж на 7%, 8% и 11%.
При этом несмотря на снижение спроса, цены на детские товары в среднем по Сибири в сентябре–октябре выросли на 12%. Больше всего подорожало детское питание на 18%, до 71 рубля в среднем. Соски и бутылочки подорожали на 12%, до 189 рублей. Цены на подгузники выросли на 10%, превысив 1,4 тысячи рублей за пачку (100 штук).
Максимальный рост цен фиксируется в нескольких регионах, включая Красноярский край — на 13%.
В аналитической компании Nielseniq назвали падение продаж долгосрочным трендом, который связан с демографической ситуацией.