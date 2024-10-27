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Posted 27 октября, 10:48

Published 27 октября, 10:48

Modified 27 октября, 10:50

Updated 27 октября, 10:50

В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в миллион рублей

В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в миллион рублей

27 октября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
На сайте по поиску работы опубликована вакансия в Красноярске с указанной зарплатой до миллиона рублей.

Филиал «Транснациональной металлургической компании» (ТНМК) ищет на hh менеджера по продажам металлопроката. Согласно объявлению, сотруднику нужно принимать заявки на металлоконструкции и различные емкости, рассчитывать стоимость продукции и доставки, вести переговоры, сопровождать сделку, следить за оплатой и отгрузкой.

Фото: krasnoyarsk.hh.ru

В условиях сказано, что заработная плата состоит из фиксированного оклада и «хорошего» % от продаж, «потолка нет» — видимо, поэтому указан заработок от 130 тысяч до «миллиона на руки». Офис компании находится на Маерчака.

Судя по данным сервиса «Спарк», компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Учредителем является бизнесмен Денис Кобзев, который руководит еще несколькими компаниями. Выручка за 2023 год понизилась до 523,9 миллиона рублей, чистая прибыль упала до 8,8 миллиона рублей.

На сайте можно найти и другие вакансии менеджеров продаж. Например, «Корпорация металлургических компаний» обещает до 700 тысяч, компания «Трубное решение» обещает до 300 тысяч и так далее.

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