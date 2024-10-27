В Красноярске появилась вакансия с зарплатой в миллион рублей

Posted 27 октября, 10:48
Published 27 октября, 10:48
Modified 27 октября, 10:50
Updated 27 октября, 10:50
Филиал «Транснациональной металлургической компании» (ТНМК) ищет на hh менеджера по продажам металлопроката. Согласно объявлению, сотруднику нужно принимать заявки на металлоконструкции и различные емкости, рассчитывать стоимость продукции и доставки, вести переговоры, сопровождать сделку, следить за оплатой и отгрузкой.
В условиях сказано, что заработная плата состоит из фиксированного оклада и «хорошего» % от продаж, «потолка нет» — видимо, поэтому указан заработок от 130 тысяч до «миллиона на руки». Офис компании находится на Маерчака.
Судя по данным сервиса «Спарк», компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Учредителем является бизнесмен Денис Кобзев, который руководит еще несколькими компаниями. Выручка за 2023 год понизилась до 523,9 миллиона рублей, чистая прибыль упала до 8,8 миллиона рублей.