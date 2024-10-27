В Красноярске прошел суд над парнем, который продал свою банковскую карту мошенникам

Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе 25-летнему красноярцу некий пользователь телеграма предложил подзаработать. За пять тысяч рублей он продал открытую на свое имя банковскую карту с подключенной системой дистанционного банковского обслуживания и пин-кодом.