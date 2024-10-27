В Красноярске прошел суд над парнем, который продал свою банковскую карту мошенникам

Posted 27 октября, 14:16
Published 27 октября, 14:16
Modified 27 октября, 14:40
Updated 27 октября, 14:40
Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе 25-летнему красноярцу некий пользователь телеграма предложил подзаработать. За пять тысяч рублей он продал открытую на свое имя банковскую карту с подключенной системой дистанционного банковского обслуживания и пин-кодом.
Так карта попала в руки мошенников, а красноярец стал помощником. Через нее аферисты после незаконного получения денег обналичивали их, либо переводили на другие банковские счета.
Свердловский районный суд признал красноярца виновным в неправомерном обороте средств (статья 187 УК РФ) и приговорил к году лишения свободы условно.
Сам молодой человек признал вину. Он понимал, что счет будут использовать третьи лица для незаконных операций.
Приговор пока не вступил в силу.