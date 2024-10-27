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Posted 27 октября, 14:16

Published 27 октября, 14:16

Modified 27 октября, 14:40

Updated 27 октября, 14:40

В Красноярске прошел суд над парнем, который продал свою банковскую карту мошенникам

В Красноярске прошел суд над парнем, который продал свою банковскую карту мошенникам

27 октября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Продал свою банковскую карту за 5 тыс. рублей: суд приговорил дроппера к 1 году лишения свободы за незаконный оборот средств платежей

Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе 25-летнему красноярцу некий пользователь телеграма предложил подзаработать. За пять тысяч рублей он продал открытую на свое имя банковскую карту с подключенной системой дистанционного банковского обслуживания и пин-кодом.

Фото: прокуратура Красноярского края

Так карта попала в руки мошенников, а красноярец стал помощником. Через нее аферисты после незаконного получения денег обналичивали их, либо переводили на другие банковские счета.

Свердловский районный суд признал красноярца виновным в неправомерном обороте средств (статья 187 УК РФ) и приговорил к году лишения свободы условно.

Сам молодой человек признал вину. Он понимал, что счет будут использовать третьи лица для незаконных операций.

Приговор пока не вступил в силу.

  • По данным прокуратуры, с начала 2024 года жертвами интернет-мошенников стали 10 440 жителей края. Пострадавшие потеряли 2,8 миллиарда рублей.
  • Полиция советует не отвечать на звонок с незнакомого номера словом «да»: оно может быть записано голосовым сообщением и в дальнейшем использовано, в том числе при оформлении кредита от лица жертвы.
  • Сотрудники банков, полиции, ФСБ и других ведомств никогда не звонят с помощью мессенджера с требованием перевести деньги на «безопасный счет».
  • «Безопасного счета» не существует.
  • Не стоит доверять незнакомым людям и переходить по неизвестным ссылкам.
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