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Posted 27 октября, 05:09

Published 27 октября, 05:09

Modified 27 октября, 05:11

Updated 27 октября, 05:11

Площадь у ж/д вокзала Красноярска огородили для метро

Ж/д вокзал огородили для метро. Что там будут делать?

27 октября 2024, 05:09
Фото: соцсети «Красноярское метро»

Площадь у ж/д вокзала Красноярска огородили для метро

Сюжет
Строительство метро
Площадь возле железнодорожного вокзала Красноярска огородили для строительства метро.

В соцсетях, которые рассказывают о стройке метротрамвая, сообщили, что «скоро» на площади начнут убирать коммунальные сети, переносить контактную сеть троллейбусов и создавать временные дороги. Начать готовить территорию под строительство планируют на следующей неделе.

Процесс работ на разных станциях сняли на видео.

Видео: соцсети «Красноярское метро».

Еще сообщается, что на будущей станции «Шахтеров» один тоннель проложили на 280 метров, второй — на 86 метров.

На площади Революции рабочие переносят инженерные сети и обустраивают ограждения будущего котлована.

Археологи продолжают изыскания на Карла Маркса.

  • По планам, первая линия метро в Красноярске будет состоять из пяти подземных остановок («Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса») и одной наземной станции на улице Молокова «Шахтеров». Длина ветки составит 11 километров.
  • Конечная на Молокова расположится у остановки общественного транспорта «Оптима». За этой станцией собираются предусмотреть продолжение.
  • За остановкой «Высотная» тоже планируют продолжение и соединительную ветка в электродепо.
  • Тоннели, построенные в 90-е годы, будут задействованы, хотя изначально так не планировали. Соотношение наземных и подземных остановок тоже было другим.
  • Проект первой линии изменился. Построить ее обещают в 2026 году.
  • Планы строительства метро критиковали урбанисты и блогеры. По их мнению, такой проект не имеет для города смысла и вместо этого лучше запустить современные трамваи и троллейбусы.
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