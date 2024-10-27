Ж/д вокзал огородили для метро. Что там будут делать?

В соцсетях, которые рассказывают о стройке метротрамвая, сообщили, что «скоро» на площади начнут убирать коммунальные сети, переносить контактную сеть троллейбусов и создавать временные дороги. Начать готовить территорию под строительство планируют на следующей неделе.