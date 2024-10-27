Ж/д вокзал огородили для метро. Что там будут делать?

Posted 27 октября, 05:09
Published 27 октября, 05:09
Modified 27 октября, 05:11
Updated 27 октября, 05:11
В соцсетях, которые рассказывают о стройке метротрамвая, сообщили, что «скоро» на площади начнут убирать коммунальные сети, переносить контактную сеть троллейбусов и создавать временные дороги. Начать готовить территорию под строительство планируют на следующей неделе.
Процесс работ на разных станциях сняли на видео.
Еще сообщается, что на будущей станции «Шахтеров» один тоннель проложили на 280 метров, второй — на 86 метров.
На площади Революции рабочие переносят инженерные сети и обустраивают ограждения будущего котлована.
Археологи продолжают изыскания на Карла Маркса.