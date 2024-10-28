Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?

Posted 28 октября, 10:23
Published 28 октября, 10:23
Modified 28 октября, 10:25
Updated 28 октября, 10:25
Недавно тему появления аэроэкспресса до аэропорта Красноярск поднял архитектор Антон Шаталов. Он считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.
«Планы такие [запустить электричку до аэропорта] у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — говорил архитектор.
Сами красноярцы поспорили на тему аэроэкспресса. Многие писали, что не иметь такой транспорт в городе «стыдно». Другие говорили, что в нем нет смысла сейчас, и он не будет пользоваться популярностью.
Соответствующий документ опубликовали на сайте краевого правительства. Судя по нему, железнодорожную ветку до красноярского аэропорта планируют построить до 2034 года.
Планируется, что длина ветки составит 34 километра — она будет начинаться от станции Бугач.