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Posted 28 октября, 10:23

Published 28 октября, 10:23

Modified 28 октября, 10:25

Updated 28 октября, 10:25

Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить

Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?

28 октября 2024, 10:23
Фото: 2gis.ru

Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить

Железнодорожную ветку до аэропорта включили в схему территориального планирования Красноярского края.

Недавно тему появления аэроэкспресса до аэропорта Красноярск поднял архитектор Антон Шаталов. Он считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.

«Планы такие [запустить электричку до аэропорта] у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — говорил архитектор.

Сами красноярцы поспорили на тему аэроэкспресса. Многие писали, что не иметь такой транспорт в городе «стыдно». Другие говорили, что в нем нет смысла сейчас, и он не будет пользоваться популярностью.

Соответствующий документ опубликовали на сайте краевого правительства. Судя по нему, железнодорожную ветку до красноярского аэропорта планируют построить до 2034 года.

Планируется, что длина ветки составит 34 километра — она будет начинаться от станции Бугач.

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