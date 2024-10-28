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Posted 28 октября, 07:36

Published 28 октября, 07:36

Modified 28 октября, 07:38

Updated 28 октября, 07:38

Дошколята детского сада в Таежном познают основы робототехники

Дошколята детского сада в Таежном познают основы робототехники

28 октября 2024, 07:36
Фото: БоАЗ
Детский сад «Теремок», построенный РУСАЛом в поселке Таежный, обходит по техническому оснащению даже некоторые детсады Красноярска — в нем есть бассейн, а недавно для малышей открыли кружок робототехники и электронно-механического моделирования.

Сад «Теремок» принимает 222 ребенка. Там есть просторные игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, современные площадки для прогулок и бассейн. А теперь дошколята учатся строить роботов — благодаря совместной образовательной программе с Центром роста Богучан.

Фото: БоАЗ
«Мы учим конструировать простые модели различных роботов. Детям очень нравится! Особенно любят строить модели, которые имеют пульт управления. Такие занятия развивают не только мелкую моторику, но и пространственное воображение, логическое мышление. В наш век информационных технологий все эти знания им, без сомнения, пригодятся», — рассказала педагог дополнительного образования Татьяна Шестакова.
Фото: БоАЗ

Также в садике есть свой музей «Русская изба», работают кружки по плаванию и шашкам. Главным партнером детского сада остается РУСАЛ, помогающий решать многие вопросы. Благодаря помощи Компании детский сад закупил ультрафиолетовые бактерицидные лампы для бассейна, чтобы обеспечить максимальную безопасность для детей на занятиях по плаванию.

Благотворительную помощь от металлургов получил не только детский сад «Теремок», но также таежнинская школа-интернат, Богучанский краеведческий музей и районная больница, администрация Таежного. Всего с начала года на благотворительность Богучанский алюминиевый завод направил около восьми миллионов рублей.

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