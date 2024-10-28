Дошколята детского сада в Таежном познают основы робототехники

Благотворительную помощь от металлургов получил не только детский сад «Теремок», но также таежнинская школа-интернат, Богучанский краеведческий музей и районная больница, администрация Таежного. Всего с начала года на благотворительность Богучанский алюминиевый завод направил около восьми миллионов рублей.